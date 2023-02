Al via “L’amore non ha colori” alla Tour Eiffel Rainbow, la campagna di integrazione e inclusività

Baciarsi sulla Tour Eiffel, simbolo di Parigi e della Francia (costruita in occasione dell'Esposizione Universale del 1889 per commemorare il centenario della Rivoluzione francese) è il sogno di molti. Uno dei luoghi più romantici per eccellenza sta per approdare al Centro Commerciale Aura Valle Aurelia, punto di riferimento del quartiere Aurelio, che, in occasione della ricorrenza di San Valentino, propone una campagna di sensibilizzazione per l’integrazione e l’inclusività intitolata: “L’amore non ha colori”, che si avvale della presenza di una originalissima installazione.

Un’opera post moderna multicolor che riproduce il monumento celebre in tutto il mondo, con lo scopo di sottolineare un messaggio importante: l’amore è di tutti e prescinde dal tipo di orientamento. Ed è così, con una sorta di sfida all’ultimo bacio, che le coppie di innamorati potranno rinnovare la loro promessa del cuore, a partire dal 12 e fino al 19 febbraio, con un bacio da postare sui social rendendosi loro stessi testimonial del messaggio sociale. Per tutti, inoltre, la possibilità di lasciare una traccia indelebile da fissare con le proprie iniziali su un lucchetto, donato dagli operatori presenti nel centro, per seguire l’usanza che ormai da anni, dai ponti italiani fino alla Muraglia Cinese, intende suggellare il valore di un legame e sottolineare che i sentimenti si provano, si vivono, e non sono da discriminare in nessun caso.