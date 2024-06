Giovedì 13 Giugno 2024, 04:10

Un’altra grande festa a Piazza del Popolo per il secondo appuntamento dei Tim Summer Hits 2024. Con migliaia di persone a cantare a squarciagola i tormentoni dell’estate da Loredana Bertè agli Articolo 31. E si andrà avanti fino a venerdì con 78 cantanti coinvolti sul palco e ingresso gratuito. Ieri, poi ha fatto capolino anche la segretaria dem Elly Schlein (che si è fermata a chiacchierare con J-Ax e Dj Jad), accompagnata dal sindaco Roberto Gualtieri.

IL PROGRAMMA

A condurre tutte le serate l'inedita coppia Andrea Delogu e Carlo Conti. Ieri, i fan assiepati anche oltre le mura della piazza hanno cantato fino all’ultimo, tra le altre, le canzoni di Mahmood, Eiffel 65, Ghali in versione total white, Tommaso Paradiso e Tony Effe. Tanti gli studenti in piazza, a festeggiare anche la fine delle scuole e l’inizio dell’estate. Con loro anche fan di tutte le età, famiglie, coppie e tanti turisti (alcuni piacevolmente sorpresi durante le loro passeggiate di ritrovarsi in mezzo a questo appuntamento collettivo). Ma anche una coppia di sposini, arrivati direttamente dalla festa in abito nuziale.

Tutti pronti a godersi un po’ di spensieratezza in una cornice unica al mondo. E a cantare i tormentoni dell’estate di quest’anno e rispolverare quelli delle precedenti. Oggi invece sarà il turno di Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Capo Plaza, Elodie, Emis Killa, Fedez, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Nek, Pooh, Rose Villain e Tony Effe. Mentre domani arriverà il gran finale con la presenza di Colapesce Dimartino, Emma, Fabrizio Moro, La Rappresentante Di Lista, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Ricchi E Poveri, Santi Francesi, Sarah e Umberto Tozzi. Insomma, come anticipava Carlo Conti nella presentazione, «si fa prima a dire chi non c’è».

«Roma si prepara a vivere una straordinaria estate musicale», aveva annunciato il sindaco Roberto Gualtieri in apertura della manifestazione. E in effetti rispetto alle precedenti due edizioni itineranti, questa avrà come unica location la Capitale.

IL COMMENTO

Mentre Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, ha parlato dell’importanza di questo appuntamento nella visione del Campidoglio: «Vogliamo una città con le piazze piene e aperte. Una città dove i grandi eventi, sportivi e culturali, non siano solo un privilegio per pochi. Il Tim Summer Hits è una grande festa popolare per iniziare l’estate».

Una capitale che tra Internazionali di Roma, Ryder Cup e altri grandi appuntamenti sta finalmente imparando a diventare un centro di riferimento turistico tutto l’anno, anche in periodi che una volta non erano così gettonati. Il primo appuntamento del Tim Summer Hits andrà in televisione venerdì 28 giugno in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. Le serate successive verranno trasmesse domenica 7 luglio e venerdì 12 e 19 luglio. Il best of sarà invece mandato in tv nella serata di venerdì 26 luglio.

