Roma, Tangenziale est, via ai lavori di smantellamento: quella scena cult in Fantozzi

Saranno smantellati a partire oggi, lunedì 5 agosto, i 500 metri del tratto sopraelevato della Tangenziale est, davanti alla stazione Tiburtina. L'attesa è durata 20 anni e finalmente l'intervento, molto desiderato dai residenti del quartiere Tiburtino, ha preso avvio. Chiudono le rampe di accesso, ma sarà comunque possibile percorrere il restante tratto della tangenziale in direzione San Giovanni o Stadio Olimpico attraverso le complanari laterali e la nuova Circonvallazione interna.

La soprelevata è stata da sempre al centro di polemiche, se ne voleva la distruzione da tempo. Verrà ricordata senz'altro come un mostro, un'altra inutile e ingobrante opera all'italiana. Ma rimarrà nella fantasia dei romani anche come come lo sfondo, grigio e chiassoso, della scena cult di Fantozzi che, proprio sul pezzetto di tangenziale tra via Merulana e Porta Maggiore, prendeva la corriera al volo.

Ultimo aggiornamento: 14:48

