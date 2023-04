Talent agent, la professione del presente e del futuro: a Roma al via il corso di formazione

Roma 12 aprile 2023: In Italia, la figura del Talent Agent rappresenta una delle professioni più innovative e richieste nel mondo del cinema, della televisione e del teatro. Con competenze multiple di carattere sia manageriale che artistico, il Talent Agent è fondamentale in un contesto lavorativo sempre più complesso e articolato.

Tuttavia, nonostante la crescente richiesta del mercato di centinaia di nuovi professionisti ogni anno, si contrappone una scarsità di figure professionali qualificate e preparate. Per questo motivo, l’Unimarconi ha deciso di investire in mirati percorsi di formazione professionale in partnership con importanti operatori del settore.

Il nuovo corso, sviluppato in collaborazione con la talent factory “DO Consulting & Production”, guidata dal manager degli artisti Daniele Orazi, ha l'obiettivo di approfondire il lavoro dell'agente cinematografico e i vari sbocchi professionali che questo può produrre, come personal manager, press agent e celebrity PR.

Tra gli ospiti d'onore dell’evento ci saranno noti protagonisti del mondo del cinema e della televisione; tra questi Anna Foglietta, Claudio Amendola e Massimiliano Caiazzo.

L’evento, che sarà moderato dal giornalista Gianmaria Tammaro, si articolerà in un roundtable in cui si alterneranno giornalisti e docenti universitari, mettendo insieme la necessità di una formazione universitaria, continua e professionalizzante, in grado di esplorare il dietro le quinte degli addetti ai lavori del mondo del cinema.

“L'Unimarconi continua a dimostrarsi un'istituzione che mira ad esplorare tutte le frontiere della formazione in particolare quelle che derivano dalle opportunità lavorative in rapida evoluzione, aprendo nuovi spazi nel mondo delle nuove professioni” il commento di Alessio Acomanni, Presidente Unimarconi.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sulle pagine social dell'Università Guglielmo Marconi, offrendo così la possibilità a tutti di partecipare e approfondire le dinamiche del mondo del cinema e le opportunità professionali offerte dal Talent Agent.