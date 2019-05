La strategia nazionale per le aree interne tra i protagonisti del festival dello sviluppo sostenibile

Ultimo aggiornamento: 11:44

Workshop e approfondimenti sulle aree interne, in programma dal 25 maggio al 5 giugno a Palazzo delle Esposizioni di Roma, per affrontare il tema delle diseguaglianze territoriali e di accesso ai servizi di cittadinanza. Il tutto all’interno della cornice del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da Asvis, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Qui, in particolare, la Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) sarà presente con un programma di eventi che prevede sei seminari e workshop, tre proiezioni di documentari e due presentazioni di libri, attraverso cui saranno raccontati i luoghi e le storie delle aree interne, ma anche le soluzioni che dal 2014 la Strategia mette in campo per combattere lo spopolamento e favorire lo sviluppo di questi territori.L’obiettivo è di informare e stimolare il dibattito sulle differenze territoriali, sulle azioni e le iniziative per favorire lo sviluppo delle aree periferiche sia urbane che rurali, cercando anche di creare connessioni e scambi costruttivi tra le pratiche e le innovazioni messe in atto nelle Aree Interne con quelle delle realtà metropolitane.DOCUMENTARI_ Si parte domani, 24 maggio alle ore 20 con la proiezione di “Vado Verso dove Vengo”, il racconto di storie di lucani emigrati all’estero e di chi torna e resta nei piccoli paesi della Basilicata. I documentari continuano il 4 giugno con “In questo mondo”, la rappresentazione del ruolo della donna per lo sviluppo nelle aree interne, e il 5 giugno con “Le allettanti promesse”, che racconta un incontro internazionale sul web e la cultura digitale: il raduno mondiale dei volontari di Wikipedia in piccolo paese fra Italia e Svizzera. Ognuna delle proiezioni sarà preceduta dalla presentazione a cura del regista/autore e al termine vi sarà uno spazio di discussione e riflessione con il pubblico.WORKSHOP_ I workshop avranno inizio, invece, il 25 maggiocon il seminario, “La SNAI e le diseguaglianze strutturali dei piccoli comuni: soluzioni e sperimentazioni” con l’obiettivo di descrivere le varie declinazioni del percorso associativo, requisito posto dalla Strategia al fine di superare i limiti strutturali e di risorse propri dei piccoli Comuni, puntando così al superamento della diseguaglianza. Seguirà il 26 maggio il workshop “Le pratiche artistiche e culturali come progetto di territorio”, un'occasione di incontro tra ricercatori, pratictioners, istituzioni, per ragionare sulle potenzialità e criticità delle sperimentazioni nei territori interni d'Italia. Il 27 maggio, invece, si terrà il seminario “Accesso alla terra e nuova agricoltura sostenibile per la difesa degli ecosistemi”, che affronterà il tema delle diseguaglianze nell’accesso alla terra, mentre il 28 maggio è in programma “Rimuovere ostacoli a scuole nuove nelle aree interne”. I workshop termineranno il 1 giugno con “Beni comuni e sviluppo: il progetto SIBATER-Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre” e “Migrazioni e politiche di sviluppo territoriale nelle aree interne"”.LIBRI_ Il 4 e il 5 giugno, infine, la Presentazione dei volumi “Riabitare l'Italia” e “La voce dei sindaci delle Aree interne”.