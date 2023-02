Giovedì 2 Febbraio 2023, 22:56

Risvegliare il senso dello stupore e della meraviglia. Non solo uno show d’illusionismo ma una vera e propria “missione magica” con lo scopo di far scoprire agli spettatori di ogni età la bellezza di un mondo colorato nel quale immergersi e perdersi, almeno per qualche ora, tra sorrisi e spensieratezza. “Supermagic Incantesimi”, giunto alla 19° edizione, è il varietà di magia per eccellenza, un evento teatrale attesissimo che ha debuttato ieri sera al teatro Brancaccio con un cast imperdibile, capitanato dal padrone di casa e fondatore Remo Pannain.

L’entusiasmo di un nuovo viaggio da vivere per sognare ad occhi aperti si è tradotto in un vero e proprio colpo di fulmine che ha conquistato un parterre stellare: il mago dei maghi Silvan, icona assoluta e senza tempo, Arturo Brachetti, il trasformista più veloce del mondo reduce da uno spettacolo da brividi al teatro di via Sistina, che nel foyer saluta i giovanissimi maghi del Club Magico Italiano gruppo Lazio “Lamberto Desideri”, il poliedrico Bustric.

Impazienti di assistere alle performance di un mondo sospeso tra logica e fantasia, con un cast di campioni internazionali tra prestigiatori, manipolatori, menta listi e illusionisti, ecco Greg con la sua inseparabile Nicoletta, Giancarlo Magalli, Pier Francesco Pingitore con Graziella Pera, la rossa Metis di Meo, in cappottino fucsia, Dario Salvatori, Stefano Masciarelli. In attesa dell’apertura del sipario l'omaggio del duo Disguido, di Magico Alivernini e Raffaello Corti a Marina Binarelli, moglie dell'indimenticabile Tony. Flash a raffica anche per Max Paiella, Donatella Pandimiglio, in lungo cappotto grigio, Fanny Cadeo, Vania della Bidia,mentre il foyer si vivacizza con l’ingresso di Maurizio Battista. Una serpata di irresistibile divertimento con la voglia di restare incollati alla poltrona supera ogni immaginazione.