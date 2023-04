Super donne complicate e senza età: a teatro le confessioni di Dodi Conti

C’è tutta l’emozione del ritorno, di quel sentimento di ritrovamento umano e artistico assaporato in tutta la sua pienezza solo da chi calca il palcoscenico da lungo tempo. E poi c’è l’assenza di chi quel ‘ritorno’ non potrà viverlo ma che, attraverso il ricordo degli amici, è presente più che mai. Quando i riflettori del Teatro Lo Spazio si accendono su Dodi Conti, sono queste e molte altre le sensazioni che investono l’interprete e la platea, accomunati da un reciproco senso di compartecipazione che si ha in scena come nella vita. E proprio di vita si parla, sempre e rigorosamente “alla maniera di Dodi” ovvero col sorriso. Ride tra le prime file Lucrezia Lante della Rovere, custode insieme ad Orsetta de Rossi dei tanti accadimenti personali vissuti dall’amica comica, gestiti con la medesima e intelligente ironia, efficace chiave di volta per scardinare ogni sorta di problema. Quel "modus vivendi" da molti agognato e non facilmente applicabile del "lento fluire delle cose", in quel “Dodi’s Life” che dà il titolo allo spettacolo diretto da Maria Cassi, in cui perfino la pigrizia – se diligentemente usata -, diventa un valore.

Lo raccontano nel comico testo in stile stand-up comedy, l’attrice con la co-autrice Paola Mammini, sceneggiatrice di successi cinematografici tra cui il replicatissimo “Perfetti Sconosciuti”. Non mancano le amiche di sempre, l'indomabile coppia Imma Battaglia e Eva Grimaldi, di giallo e rosso vestite, oppure la scrittrice Federica Tuzi che sfoggia il suo nuovo hair-look a base orange. Nel foyer del teatro diretto artisticamente da Manuel Paruccini col sostegno di Antonella Granata, arriva anche la pluripremiata montatrice Esmeralda Calabria, fresca di vittoria ai David di Donatello con il film “Favolacce”, dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo. Nel parterre di Via Locri, all'ombra della Basilica di San Giovanni, arrivano anche le interpreti Sandra Ceccarelli, Francesca Antonelli e Ilaria Genatiempo, seguite dai musicisti Carlo Martinelli e Alessio Corasaniti e dall’agente di spettacolo Gioia Levi. Grande assente per la prima, impegnata dal lavoro “appena oltreconfine” nella Los Angeles dei sogni e del cinema, Sabrina Impacciatore, che inviato a Roma tutto il suo affetto attraverso mamma e zia – le sorelle Ruiu -, immancabili alla première per applaudire l’amica Dodi.