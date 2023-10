Stelle in campo, tutto il buono dello sport

Si è conclusa con un assoluto record di presenze e screening effettuati la XIII edizione di " Tennis & Friends - Sport e Salute", la manifestazione ideata da Giorgio Meneschincheri che, ogni anno, porta in campo la prevenzione. Sono stati più di 100.000 i visitatori e oltre 30.000 le visite mediche e i consulti gratuiti offerti nel grande “Villaggio della Salute” del Foro Italico. Un’ edizione speciale dedicata ai giovani che rappresentano il futuro di domani ma che oggi, devono imparare a prendersi cura del loro benessere. Ad aprire l’ultima giornata di “ Tennis&Friend” l’immenso Rosario Fiorello arrivato sui campi di terra rossa in compagnia dell’adorata moglie Susanna Biondo. Lo showman che dal 6 novembre tornerà alla guida della banda del buonumore di Viva Rai2, ha immediatamente scaldato gli animi con un’allegra interpretazione di “ Nel Blu dipinto di Blu” per poi cimentarsi nel torneo Celebrities dove ha sfidato, in coppia con l’ex tennista Diego Nargiso, il conduttore Max Giusti e l’ex tennista Marco Meneschincheri. «Sono accanto a questa manifestazione dalla sua prima edizione perché è importante ribadire, ogni anno, l’importanza della prevenzione soprattutto alle tantissime persone che pensano “preferisco non sapere” - ha detto Fiorello- Tanti dicono non faccio i controlli perché poi se mi dicono che ho qualcosa che faccio? Ma insomma, ti curi! Anche io, proprio grazie alla prevenzione sono qui». Ma non solo. Lo showman ha ricordato che siamo quello che mangiamo. “Questo non vuol dire vivere di insalata ma essere oculati. Se ti concedi una bella cacio e pepe poi devi recuperare. E poi muoversi, camminare o fare un bel giro in bicicletta ma, mi raccomando, in ciclabile non in giro per la città” ha detto il mattatore.

Molto soddisfatto Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, presidente della onlus Friends for health e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha ricordato che siamo il quarto paese più sedentario al mondo e che è necessario invogliare giovani e adulti a fare sport e avere un corretto stile di vita. «A tutti i visitatori abbiamo consegnato il “Tagliando della Salute” che ricorderà loro quali controlli fare e quando” ha detto Meneschincheri. Tra i numerosi Ambassador non sono mancati la madrina Veronica Maja, il comico Maurizio Battista, li giornalisti Jimmy Ghione, Marzia Roncacci e Vira Carbone, la modella curvy Elisa d’ Ospina e la cantante Elena Bonelli.