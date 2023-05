Martedì 30 Maggio 2023, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 21:40

Si illumina di flash e applausi Piazza Campo de’ Fiori, in una Roma che finalmente ha l’odore dell’estate nell’aria, col sapore del cinema a far da sfondo alla statua del buon Giordano Bruno, mentre alle sue spalle il Cinema Farnese - ‘il mitico’, come lo chiamano in zona -, accoglie la prima romana di “Billy”, film di Emilia Mazzacurati che porta sul grande schermo, una produzione firmata da Paola e Francesco Bonsembiante, con Jolefilm e Rai Cinema. Appena quarantott’ore prima del debutto nelle sale italiane, con la distribuzione di Parthénos, i protagonisti Alessandro Gassmann, arrivato con la moglie,l’attrice Sabrina Knaflitz, Matteo Oscar Giuggioli, Benedetta Gris, Roberto Citran, Sandra Ceccarelli, sono stati accolti insieme alla regista Emilia Mazzacurati, accompagnata dalla mamma Marina Zangirolami, nell’iconica sala che sorge tra via dei Giubbonari e piazza della Cancelleria, ai confini dei rioni Parione e Regola.

È proprio in quella Roma popolare, che vive e rivive nei suoi vicoli e passetti un secolo dopo l’altro, proprio lí, dove il cinema ha confezionato alcune delle sue pellicole più singolari - come quel “Campo de’ Fiori” con Anna Magnani e Aldo Fabrizi, con sceneggiatura siglata tra gli altri da Federico Fellini -, il cinema poi ritorna, per godersi la contemporaneità di una storia di vita come quella di Billy.

Il film racconta la vicenda di un ex bambino prodigio che, a 9 anni, ha inventato e condotto un podcast che ha avuto un grande successo. Oggi vive con l’eccentrica madre Regina, è segretamente innamorato della sua vicina di casa, frequenta solo bambini fra gli 8 e i 12 anni e non sa cosa fare della sua vita. Finché non incontra il suo idolo d’infanzia, il rocker ormai dimenticato da tutti ‘Zippo’.

Nel cast anche i bravi Carla Signoris e Giuseppe Battiston, per un film che alla premiere romana, ha collezionato consensi e ha visto l’illustre presenza in sala di ospiti come gli attori Fabrizio Bentivoglio e Caterina Guzzanti, i registi Daniele Lucchetti e Francesco Bruni, lo scrittore Marco Lodoli, gli sceneggiatori Sandro Petraglia, Umberto Contarello e Filippo Barbagallo. Si aggiungono, Silvio Orlando, Andrea Pittorino e l’autrice Valentina Ghetti.