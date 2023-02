Roma, donne di talento "in cattedra": parata di celebrità per le celebrazioni della Fondazione Guido Carli

Il coraggio per sfidare gli stereotipi. La capacità di guardare oltre il noto. Il talento per fare di ogni errore un’esperienza di crescita. Sono tanti i temi al centro delle due Lectiones Magistrales con le quali, il 6 marzo, nell’Aula Magna della Luiss, la Fondazione Guido Carli, presieduta da Romana Liuzzo, darà avvio alle celebrazioni per il trentennale della scomparsa dello statista, ex Ministro del Tesoro ed ex Governatore della Banca d’Italia. Protagoniste del doppio evento saranno Claudia Parzani, prima donna presidente di Borsa Italiana, e Beatrice Venezi, direttore d’orchestra di fama internazionale. L’appuntamento sarà anche in diretta streaming sui social della Fondazione, su ansa.it, tgcom24 e Luiss Social tv.

«Nei suoi cinquant’anni di attività al servizio del Paese - dice Romana Liuzzo - mio nonno Guido Carli anticipò tutte le doti che si richiedono ai leader contemporanei: fu un innovatore che credeva nel potere delle riforme, un visionario che non aveva paura di osare e di cambiare gli schemi di gioco, uno statista che aveva fiducia nei giovani». Parzani tesserà un “Elogio dell’insuccesso. Le nuove leadership tra gentilezza e diversità”. Venezi rifletterà sull’importanza di “Cantare fuori dal coro. Le voci delle donne, oltre i pregiudizi”.

«Sarà l’occasione per ascoltare la testimonianza di due donne che si sono affermate in ambiti tradizionalmente maschili, facendo valere la loro differenza senza mai avere paura di sfidare i pregiudizi e il conformismo del pensiero unico». Tra gli invitati, Renato Brunetta con la moglie, Mariastella Gelmini, Maria Elena Boschi, Maurizio Gasparri, Matteo Piantedosi, Elisabetta Belloni. E Federico Mollicone. Poi, l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto, Giampiero Massolo, presidente di Ispi e di Atlantia, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ancora, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il prefetto di Roma Bruno Frattasi, l’Ad dell’Istituto Poligrafico Francesca Reich, la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello.

E molti altri. Le celebrazioni del trentennale raggiungeranno il culmine, il 5 maggio, con la cerimonia di assegnazione del Premio Guido Carli, ospitata per la prima volta al Teatro dell’Opera. «La lezione di Guido Carli è attualissima - conclude Romana Liuzzo - la sua idea di Europa madre provvidenziale e non matrigna è tuttora al centro del dibattito politico».