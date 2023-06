Roma, star all'Hotel Bulgari: red carpet con vista sulla storia

Le stelle sono tante, milioni di milioni, cantava Francesco De Gregori. Versi che sembrano il perfetto sottotitolo all’atteso opening party con red carpet da star dell’Hotel Bulgari che ha davvero acceso la notte capitolina. Quando si dice che l’atmosfera glam è alle stelle, allora. Si respirava nell’aria di piazza Augusto Imperatore l’euforia della mondanità con la festa per il nuovo hotel di lusso griffato dalla secolare maison romana di gioielli. Riflettori puntati sul grande edificio sul lato nord della piazza, disegnato nel travertino e puntellato da mosaici d’autore, in stretto dialogo con il lattiginoso museo-teca dell’Ara Pacis e il meteorite di laterizi e travertino che è il Mausoleo di Augusto.

A fare gli onori di casa, l’amministratore delegato di Bulgari Jean-Christophe Babin, al fianco di Silvio Ursini vicepresidente esecutivo di Bulgari e di Vincenzo Falcone, general manager del nuovo Hotel. Vertici della maison al completo insieme alla famiglia Bulgari per un happening che ha svelato questo nuovo gioiello dell’accoglienza capitolina. Una festa da oltre cinquecento invitati che hanno animato la lobby lounge, la terrazza che regala un affaccio da grande bellezza e il ristorante Niko Romito al quinto piano panoramico. Ospiti d’eccezione, le dive di Hollywood Zendaya, ambassador della maison romana, e Prianka Chopra, che sfoggiano i gioielli di Lucia Silvestri, direttore creativo di Bulgari.

Arrivano il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato. Ad accendere il red carpet, Alessandro Gassmann con la moglie Sabrina Knaflitz, la cantante Noemi, Edoardo Leo, Cristiana Capotondi in tubino animalier, che brinda con Ludovica Martino. In abito-sottoveste di strass, Genevieve Parker. Dal mondo della cultura, sfilano il direttore del Museo Nazionale Romano Stephane Verger, il direttore del Macro Luca Lo Pinto, la Soprintendente di Roma Daniela Porro, l’artista Francesco Vezzoli, lo scrittore Yari Selvetella, il presidente del Maxxi Alessandro Giuli.

Attese Carolina Crescentini, Miriam Leone, Matilde Gioli, Vittoria Puccini. Flash per Costanza Calabrese, Marco Bonini, Clementina Montezemolo. All’interno la festa vola, tra i dj set di Saturnino e Nora Bee, le live band di Alessandro Ristori. Agli occhi degli invitati, tutto è espressione della tradizione artistica romana, con i marmi, il travertino e le dorature, che i lavori di restauro hanno messo in evidenza. Complice, lo studio Polis di via Margutta, che ha curato la trasformazione urbanistica del palazzo.