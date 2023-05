Spring Beer Festival, da domani a Testaccio l’evento gratuito dedicato alla birra

Centinaia di birre in degustazione, street food, musica e intrattenimento: a partire da domani e per tutto il weekend, la Città dell’Altra Economia a Testaccio ospiterà l’ottava edizione dello Spring Beer Festival.

A ingresso gratuito, l’evento nei locali dell’ex mattatoio in Largo Dino Frisullo – organizzato da Maulbeere Birreria e Arrosticini Tornese, in collaborazione con il Consorzio Città dell’Altra Economia – è il primo di una lunga serie in programma questa estate nello storico quartiere della Capitale.

La manifestazione apre la strada, infatti, a Testaccio Estate, che coinvolgerà i cittadini dal 1° giugno al 30 Settembre con eventi, musica, incontri e cibo proprio negli spazi dell’ex Mattatoio.

In occasione di Spring Beer Festival sarà possibile degustare (tra classiche, nuove sperimentazioni e gluten free) 150 birre del panorama italiano e internazionale.

Tra le realtà che parteciperanno alla kermesse: A Magara; Basei; Bibir; Birrifificio del forte; Birrificio Gravità Zero; Birrificio Pontino; Blink; Croce di Malto; Eastside Brewing; ECB – Eternal City Brewing; Free Lions Brewing; Jungle Juice Brewing; La Brewery; Picobrew; Podere 676 birrificio agricolo; RadioCraft Brewery; Renton; TIP – Birrificio Artigianale; Piccolo Birrificio Clandestino.

Non mancheranno anche un angolo bar, dove ordinare cocktail alla spina, e stand di street food dove grandi protagonisti saranno arrosticini abruzzesi, polpette, supplì, cartocci di patate e di pesce fritto, burger e pulled pork.

E ancora: dj set dall’orario aperitivo fino a tarda sera e, sabato e domenica, verrà allestita anche un’area intrattenimento dedicata ai più piccoli tra animazione e spettacoli circensi