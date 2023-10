Premio Mecenate, sport e valori nel nome di Mennea

Per non dimenticare un esempio di coraggio e abnegazione, fuori e sulla pista. Suggestioni e nostalgia ricordando un mito dell’atletica mondiale. Tanti ospiti importanti e grande emozione, sul filo dei ricordi, per rendere omaggio al campione ma soprattutto all’uomo Pietro Mennea, a dieci anni dalla sua scomparsa. Nel Salone d’Onore del Coni si parla solo di lui, nel corso dell’edizione del tutto speciale del premio internazionale “Mecenate dello sport”, assegnato negli anni a talenti come Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy, Lavinia Biagiotti, Javier Zanetti, Piero Ferrari e Bebe Vio.

E questa volta l’ambito riconoscimento va all’eroe di Barletta, simbolo indiscusso dei valori dello sport e di umanità. In prima fila siedono la consorte del compianto atleta, Manuela Olivieri Mennea, presidente della fondazione che porta il nome del fuoriclasse, e il presidente della Fondazione Varaldo Di Pietro, promotrice del premio, Giovanni Di Pietro. «Sono felice di ospitare l’evento in questa sala – dice in apertura il presidente del Coni Giovanni Malagò – che fu aperta come un tempio laico ma anche religioso con la camera ardente per Pietro.

Credo che sarà impossibile trovare di nuovo qualcuno che possa emulare quella fila di cittadini che si creò per lui, allora». «Pietro – aggiunge il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi – costituisce un vero mecenate per l’esempio che ha dato e per le sue idee».

Momento davvero indimenticabile quello del video messaggio di saluto di Tommie Smith, medaglia d’oro olimpica nel 1968 e simbolo universale di giustizia sociale e inclusione attraverso lo sport, molto legato a Mennea. Si avvicendano con entusiasmo le testimonianze di chi ha conosciuto l'asso pugliese. Tra questi, Luca Cordero di Montezemolo, Franco Carraro e campioni olimpici come Patrizio Oliva e Gabriella Dorio. Tra il pubblico ecco Giada de Blanck. Applausi per la moglie del campione che accenna al “Museo Pietro Mennea - Scuola dello Sport”, che sarà inaugurato nei prossimi mesi al Foro Italico. «Ho voluto che a parlare di Pietro oggi – aggiunge la Olivieri - fossero i suoi amici, le persone che lo hanno conosciuto fuori dalle piste e ne hanno apprezzato i tratti umani». Applausi. A seguire Di Pietro le consegna una bella opera d’arte realizzata dall’artista Giovanna Campoli.