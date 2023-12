Il nuovo format di "Spaghetti Unplugged" si terrà il 17 dicembre a Roma

“Spaghetti Unplugged” per il decimo anno di fila, continua a donarci serate all’insegna della musica e della solidarietà. Evento ideato da Davide Dose, Giovanni Romani e Gianmarco Dottori (chitarrista di Tommaso Paradiso), tutti e tre con una passione in comune l’arte della musica. Quest’anno ritornano con un format tutto nuovo “On Shuffle Ep”, che si terrà domenica 17 dicembre presso Alcazar di Roma (Via Cardinale Merry del Val, 149).

Il progetto di questa serata è stato curato insieme ai ragazzi del. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo come è nato questo evento. Commenta così, il direttore artistico: “Spaghetti Unplugged è un evento nato 10 anni fa nel 2013 qui a Roma. Inizialmente si svolgeva di giovedì, quando abbiamo spostato l’appuntamento ogni domenica, è diventato l’incontro artistico per eccellenza della Capitale. Infatti da allora siamo diventati un simbolo domenicale e musicale per tutti gli artisti emergenti ma non solo. Fino al 2018, è stato organizzato solo a Roma precisamente al Marmo nel quartiere San Lorenzo. Dal 2019 si è pensato di creare anche un appuntamento mensile a Milano. Dopo il Covid quando sono entrato anche io come direttore artistico nel 2022 abbiamo aggiunto due domeniche al mese a Milano (presso Apollo) e spostato l’evento romano all’Alcazar nel quartiere Trastevere.”

L’unicità dell’evento.

L’evento è caratterizzato da una prima parte quella definita più importante, in cui qualsiasi artista può registrarsi e nel corso della serata se verrà sorteggiato avrà la possibilità di cantare due brani naturalmente inediti, usando la strumentazione messa a disposizione della produzione di Spaghetti. La seconda parte è dedicata alle Guests della serata e anche alle Guests segrete che verranno svelate alla fine dell’evento. Nel corso degli anni infatti si sono esibiti artisti di un certo livello come: Noemi, DitoNellaPiaga, Tommaso Paradiso, Emma e tanti altri. Alla fine della serata chiunque potrà esibirsi con delle cover. Continua Livio Ghilardi: “La pecurialità e l’unicità di questo evento è che, dal palco di Spaghetti sono stati sfornati degli artisti che successivamente hanno avuto grande successo come: Gazzelle ma anche Damiano dei Maneskin, che ha iniziato proprio da quel palco ed essendo stato notato da un vocal coach di X Factor ha avuto il suo trampolino di lancio”. Il 17 dicembre per la serata romana si esibiranno: M.E.R.L.O.T, Caro Wow, Guidobaldi, Duopop, Alife. A fine evento ci sarà una mega tombolata e una mega spaghettata, e tutto il ricavato verrà devoluto a favore della rete dei centri antiviolenza D.I.R.E. Continua Filippo Capra collaboratore del produttore musicale Michele Canova: “Durante la serata di Milano dello scorso 10 dicembre si sono esibiti: Mameli, Matilde Caressa (figlia di Benedetta Parodi), Ormai (prodotto da Michele Canova e autore di Tananai e Rosa Chemical vincitore del suo primo disco d’oro per il remake di “A far l’amore comincia tu”, ma non solo, ha collaborato come autore anche con Giorgia e durante la serata ha presentato il suo nuovo disco “Il diavolo e i tulipani” che uscirà l’anno prossimo.” Infine si sono esibiti anche Fem, Houston e Pecci (altro artista molto talentuoso che ha presentato il suo ultimo singolo “Naturale” feat Pao Lee.) Spaghetti Unplugged vi aspetta il 17 dicembre a Roma.