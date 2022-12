La poesia torna al Teatro Argentina con SLAM!

La poesia torna a prendere parola al Teatro di Roma tingendosi di slam a ritmo di versi e pensieri, per riflettere con affondi creativi liberi e inediti su tematiche come cittadinanza, diversità, diritti, migrazione e uguaglianza, ma anche sulle possibilità dell’arte di favorire processi di condivisione e integrazione.

Dopo la tenzone poetica della serata in forma di competizione a suon di rime dello scorso 14 novembre, che ha visto sfidarsi sul palco del Teatro India di Roma aspiranti poetesse e poeti di giovane età, e dopo la performance collettiva andata in scena presso lo spazio Centrale 66 di Modena l’11 dicembre, l’appuntamento con l’universo contemporaneo della poesia d’oggi si rinnova nella Capitale domenica 18 dicembre (ore 11) con l’evento Slam! – Il Talk in programma nella Sala Squarzina del Teatro Argentina.

Tappa conclusiva del lungo percorso progettuale SLAM! Poetry and Identities for Social Justice, in cui giovani slammer non professionisti e provenienti da contesti diversi, tra i 18 e i 25 anni, attraverso laboratori intensivi attivati parallelamente a Roma e Modena, si sono avvicinati a pratiche di scrittura, lettura e performance per dar voce alle loro storie sperimentando nuove soluzioni espressive.

Le ragazze e i ragazzi di Roma e Modena si incontrano, ora, per la prima volta in questa performance collettiva. Insieme ai curatori e conduttori del progetto e alla scrittrice Igiaba Scego, ospite della mattinata, per ripercorrere le tappe dell’’iniziativa, confrontarsi sulle forme espressive dei percorsi laboratoriali e ragionare sui temi fondanti di identità, cittadinanza e giustizia sociale.

Slam! è un progetto promosso e sostenuto dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, che ha coinvolto il Teatro di Roma - Teatro Nazionale, in rete con MaTeMù-Cies Onlus e Dominio Pubblico su Roma e con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale nell’ambito di Carne – focus di drammaturgia fisica insieme con Spazio Happen, Mutuo Soccorso Poetico e Centrale 66 su Modena. L’iniziativa ha previsto l’attivazione di due workshop – condotti a Roma da Lorenzo Maragoni, campione del mondo 2022 di poetry slam e a Modena dalle performer e autrici del collettivo Balletto Civile, Emanuela Serra e Giulia Spattini – orientati alla creazione di testi a partire dall’espressività fisica e gestuale; successivamente il gruppo di poetesse e poeti hanno incontrato il pubblico delle rispettive città, performando i propri pezzi nelle due sfide finali di Roma e Modena e condividendo momenti di poesia.