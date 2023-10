Vent'anni di Sky, parla la CEO Dana Strong: «L'Italia è al centro del nostro futuro e della nostra strategia»

Vent'anni di attività celebrati nel più grande complesso termale dell'antichità: è questo l'evento organizzato da Sky in onore dei suoi primi vent'anni in Italia. Dal 2 al 4 ottobre, tre giornate di panel e congressi nelle Terme di Diocleziano, che dal III secolo d.C., non smettono di affascinarci per la loro maestosità ed estensione talmente ampia da coprire l’attuale zona tra la stazione Termini e Piazza della Repubblica. Presente per l'occasione anche Dana Strong, CEO di Sky Group.

Roma, alle Terme di Diocleziano si celebrano i 20 anni di Sky: il programma e gli ospiti

Le parole

«L'Italia è al centro del nostro futuro ed è un asset fondamentale nella nostra strategia che mira a continuare a trasformare le case delle persone, offrendo loro la migliore tecnologia e i migliori contenuti, dallo sport al cinema, dalle serie tv all'intrattenimento».

Strong ha poi voluto ricordare i riconoscimenti ricevuti dalle produzioni originali in Italia: come le serie e i docu di Sky Arte che hanno vinto 19 Nastri d'Argento e i film che hanno vinto 11 premi dai Festival internazionali più prestigiosi e 48 nel nostro Paese. La Ceo Sky Group ha quindi rimarcato la centralità di Sky Sport, che dal prossimo anno offrirà la Champions League in esclusiva, e di Sky TG24 che «si è affermato come un protagonista nel panorama dell'informazione italiana». La centralità dell'azienda nel panorama dell'industria dei media italiana - ha rimarcato ancora - è sottolineato da una ricerca della SDA Bocconi, presentata recentemente, che stima un contributo complessivo di 50 miliardi al Pil italiano e un indotto occupazionale pari a 30.000 posti di lavoro all'anno, una cifra che è quasi raddoppiata in 20 anni di attività. Dana Strong ha sottolineato quindi il suo amore per l'Italia che - ha detto - «ti coinvolge in modo razionale, personale ed emozionale, per tutto ciò che rappresenta nel mondo». Ha quindi ricordato il programma Sky Up, che combatte la disuguaglianza digitale e offre formazione attraverso varie iniziative. «Solo pochi giorni fa abbiamo aperto il nostro primo Sky Up Digital Hub a Roma - ha affermato -. È il nostro secondo Digital Hub in Italia: il primo è stato inaugurato lo scorso maggio a Milano e si focalizza su ragazzi e ragazze vittime di maltrattamenti, e ne seguiranno molti altri. Sono inoltre estremamente orgogliosa anche del nostro Sky Up: The Edit, un progetto per le scuole dedicato a giovani studenti e adolescenti».