Roma, Sistina stellare: tra chat e reality show, applausi (tra amici) per Vanessa Incontrada

“La commedia che scatena risate incontrollabili", questo lo slogan che trionfa sulla locandina dello spettacolo che, dopo un applauditissimo tour di oltre 120 recite, è arrivato ieri al Teatro di via Sistina, per la sua tappa conclusiva. Super parterre per la première della commedia “Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?”, di e con Gabriele Pignotta sul palco con la sua vulcanica compagna di viaggio: la bella e brava Vanessa Incontrada. L’attrice spagnola, naturalizzata italiana, arrivata giovanissima nel nostro paese per fare la modella, è divenuta molto popolare con il programma televisivo “Zelig” (che ha visto il suo recente ritorno al fianco dell’amico di sempre Claudio Bisio), ma è grazie al suo indiscutibile talento e alla sua innata simpatia che ha conquistato il pubblico di ogni età e che ieri ha avuto l’ennesima conferma della stima e dell’affetto dei suoi estimatori accorsi in platea per il debutto romano.

Nel foyer gli scatti dei fotografi si susseguono senza sosta poiché le celebrity sono tantissime. Raffica di flash per Giorgio Panariello, solitamente lontano dallo showbiz, così come per Andrea Delogu, in compagnia del padre e del fidanzato il modello Luigi Bruno. Il foyer dello storico teatro si trasforma in pochi minuti nel "salotto buono di casa”, dove non si sgomita e diligentemente ognuno fa la fila salutando amici e colleghi. Spuntano i volti di Sebastiano Somma con la moglie Morgana Forcella, Barbara Bouchet, seguiti da un trio di bellezze dalle sfumature blond e tutte in totale black: Carolina Rey, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino.

Nell’attesa Andrea Bosca, Christian Marazziti, Jonis Bascir, con la solare figlia Tea, si prestano ad uno scatto glamour. Alla entusiasta compagnia di attori, registi, conduttori e produttori, che vivono abitualmente il piacere di non perdere l'ennesimo appuntamento culturale si uniscono anche Stefano Coletta, Nicola Canonico, Giampiero Ingrassia, Michele La Ginestra, Bungaro, Barbara Foria, Cecilia Dazzi, Tiziana Rocca, Pietro Genuardi e tanti altri, curiosi di assistere all’acclamato spettacolo nel quale Pignotta dipinge il ritratto dei giuovani quarantenni.

Una generazione alla ricerca del successo ma spesso non abbastanza “matura”. Tra ambizioni e bisogno di affetto, in una esistenza dettata dai più moderni dispositivi tecnologici, cosa succederebbe se i protaginisti si trovassero al centro di un reality tv? Tante domande, numerose risposte e l’ironia al centro di una brillante ed attenta commedia degli equivoci.