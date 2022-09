L’Urban Style del “Margutta Creative District” sfila alla MFW 09/2022

Via Margutta deve la sua popolarità in tutto il mondo, al presupposto di essere da sempre un luogo di residenza privilegiato per artisti, uomini e donne di cultura. Da alcuni anni è diventata il nuovo polo della creatività della capitale, grazie anche a “Spazio Margutta” un concept innovativo ideato da Grazia Marino e Antonio Falanga, nel quale la “moda” e i suoi protagonisti sono al centro delle varie iniziative.

Un forte background nel settore, ed eterogenee esperienze dirette nel campo della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, li ha condotti quest’anno ad ideare, produrre e dedicare a “Via Margutta” la linea moda urban style “Margutta Creative District” che presenteranno il 24 settembre p.v. in Brera a Palazzo Cusani, durante la manifestazione HOAS History of a Style – Milano Fashion Week.

Un progetto originale e innovativo attento a tutte le fasi di produzione, dal filato al prodotto finito e che si esprime in una vasta gamma di outfits che comprendono felpe, pantaloni, t-shirt, cappelli e bags, tutto Made in Italy.

La collezione Autunno/Inverno 2022-23 uomo/donna, ha un carattere e uno stile ben definito e si presenta curata nei minimi particolari, non lasciando nulla al caso. Stile, qualità e innovazione sono i tratti distintivi di capi dalla vestibilità confortevole da utilizzare quotidianamente, perfetti per qualunque tipo di occasione.

Filo conduttore della palette della collezione è la potenziale intercambiabilità fra i vari modelli: il blu abbinato al bianco, il grigio con il rosa cipria, il tutto per ottenere una mirata e complessiva armonia cromatica.

Grazia Marino e Antonio Falanga, fautori e promotori dello stile sartoriale italiano, completano la collezione “Margutta Creative District” anche una piccola capsule collection “demi-couture” caban e felpe dai tagli perfetti, particolarmente indicati per coloro che hanno il desiderio di indossare un urban style, coniugando unicità, eleganza e ricercatezza.

Moda e cibo, un binomio vicente: anche a Roma i gioielli glam ispirati al mondo del food