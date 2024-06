Domenica 9 Giugno 2024, 05:55

Una giornata fuori dalle gabbie dei canili, insieme ai volontari e ai cittadini di Roma, tra gli sguardi divertiti di bambini e amanti degli animali. Sperando di poter trovare un padrone che si prenda cura di loro. Quella di ieri, è stata la festa degli amici a quattro zampe ospitati nelle strutture del Comune. Sono stati loro i protagonisti della sfilata “Le vere star siamo noi”. Dieci animali che hanno attraversato viale America, all’Eur, insieme ai volontari e agli educatori che frequentano i due canili comunali di Roma: Muratella e Ponte Marconi.

«Di solito questi cani non si vedono, restano dentro i canili. Noi abbiamo voluto farli vedere e farli conoscere ai cittadini», ha spiegato Patrizia Prestipino, Garante degli animali di Roma Capitale e promotrice dell’iniziativa. Un’idea nata nell’ambito della Notte bianca dell’Eur che ieri sera ha animato il Municipio IX con performance artistiche, attività sportive e concerti. «Non potevamo non dedicare uno spazio anche agli animali - ha commentato Titti Di Salvo, presidente del Municipio IX - La Notte bianca dell'Eur nasce per offrire a tutte associazioni del territorio un'occasione di comunità. E tra le realtà del municipio ci sono anche gli animali dei canili, che hanno bisogno di essere accarezzati, curati e soprattutto adottati».

Tra gli obiettivi dell’iniziativa, infatti, c’è anche quello di far conoscere gli esemplari dei canili a chi sogna di avere un animale in casa.

LE STORIE

«I nostri ospiti sono tutti cani abbandonati - racconta Eleonora Zicoschi, responsabile dell’amministrazione del canile di Muratella - ma si tratta di animali molto socievoli ed equilibrati, e possono essere adottati senza problemi dalle famiglie». Come Ringo, del canile di ponte Marconi. È entrato con una targhetta al collo, ma nessuno è mai venuto a cercato. E poi c’è Sghì, un meticcio che è stato abbandonato perché il proprietario ha avuto problemi con la giustizia, e da tre anni si trova in canile.

SOS ESTATE

Con l’estate, però, «le adozioni diminuiscono e gli abbandoni aumentano», hanno detto Simona Tarallo e Daniela Maio, Guardie Zoofile Ambientali Norsaa. «Le persone vanno in vacanza e lasciano i loro animani per le strade, sui balconi o nei canili. Noi riceviamo moltissime segnalazioni - hanno aggiunto - Da qualche settimana nel canile di Muratella c’è anche uno sportello per fare delle segnalazioni: il nostro compito è proprio quello di intervenire per contrastare i maltrattamenti e gli abbandoni».

Mentre i cani sfilano, decine di cittadini applaudono, accarezzano e giocano con gli animali a quattro zampe. Forse qualcuno troverà una nuova casa. «Questo è un esperimento, ma il nostro obiettivo è proseguire con queste iniziative anche dopo l’estate - ha annunciato Prestipino - vorremmo che iniziative come questa diventino strutturali. L’obiettivo è far uscire i cani una o due volte al mese, con i volontari e non solo. Così i romani potranno conoscere meglio i nostri cani».