Nel vortice del web una prima trasgressiva all'Off Off Theatre

Autoerotismo, pornografia, evasione virtuale da una realtà crudele e poco generosa. Sino a domenica il palco dell’Off Off Theatre, con la direzione artistica di Silvano Spada, ospita lo spettacolo “400 Euro, 2 ore di Nudo” tratto dal romanzo “Apocalisse di un Cybernaura”del regista Tommaso Agnese che lo ha adattato per il pubblico di via Giulia. Dietro le quinte, concentrati per il debutto, i protagonisti Edoardo Purgatori e Manuela Zero: l’emozione si fa sentire ma non impedisce qualche scatto che racconterà l’attesa della prima teatrale. Nel foyer, tanti colleghi e amici. Fra gli ospiti Gabriel Zama con l’influencer Emmanuele Tardino, Kaspar Capparoni, la bella Miriam Galanti, Laura Lattuada e Domenico Federici, Ennio Coltorti, Claudio Pallottini. Piumino giallo per le innamorate Eva Grimaldi e Imma Battaglia con Carmen Pignataro. Bollicine e flash aspettando la mise en scène. Ecco Ludovica Bizzaglia, Paola Bettinaglio, Caterina Biasiol, Mariagrazia Portesani, Eleonora Trezza, Andrea Fuorto. Arrivano Riccardo Alemanni, Andrea Lintozzi e Riccardo D’Alessandro. Avventure segrete, prostituzione online, l’istintiva ricerca di stimoli per riempire il vuoto interiore.

Così Purgatori veste i panni del 33enne artista milanese Riccardo Rea, costretto a chiudere la propria galleria d’arte e vendere l’appartamento di famiglia per saldare i debiti. Come se fosse in una escape room digitale, proverà a fuggire dai problemi della vita distraendosi con il cyber-porn. Il trasferimento a Roma, il nuovo lavoro sottopagato da assistente nello spazio espositivo dell’amica Stefania e l’incontro con Nia e Gemma che peggiorerà la situazione. Ma i social, per lui, si trasformano nell’ennesimo tentativo di fuga da sé stesso e dal mondo. In poltrona Morgana Giovannetti con Enzo Piscopo, Matteo Lanzi e Benedetto Calì, il filmmaker Aldo Iuliano, Giada Prandi, Lucilla Diaz e Marco Rossetti, Giovanni Franci e Alessio Pizzech, Alda D’Eusanio. Si attende Dodi Conti. Applausi per la scenografia di Fabrizio Bellacci, i costumi di Silvana Turchi e le musiche di Stefan Larsen. In un viaggio verso la perdizione, Rea conoscerà Bambi, sexy modella di Met Art, e ne seguirà le orme nei servizi fotografici e video senza veli. Al termine dell’esibizione, riflessioni che lasciano aperta la risposta alla domanda: “Quanto l’immagine sessuale e il web influenzano la società?”.