Settimana Europea dei Parchi 2023: Regione Lazio festeggia con tante iniziative gratuite

La Regione Lazio festeggia la Settimana Europea dei Parchi 2023 prevista da sabato 20 a domenica 28 maggio con tanti eventi organizzati nelle oltre 100 aree naturali protette regionali. Un ricchissimo calendario con tante iniziative e attività gratuite dedicate a tutte le fasce di età.

Un'occasione per godere appieno della bellezza e della biodiversità dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali del Lazio.

Quest'anno il tema lanciato è “Building on our Roots - costruire sulle nostre radici", attraverso il quale i parchi e le Aree Protette sono invitati a esplorare l'idea del patrimonio che hanno celebrando e promuovendo la consapevolezza della responsabilità di conservare il patrimonio naturale e culturale per le generazioni future e scoprire come è possibile costruire su di esso.

Tre in particolare gli appuntamenti da segnalare:

Sabato 20 maggio dalle ore 10 presso l’Azienda dimostrativa Arsial-Crea di Velletri, in occasione della Giornata nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare, si svolgerà “Un calice di biodiversità in cantina”, un’iniziativa realizzata dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Lazio, con il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in cui si andrà alla scoperta della biodiversità agricola del Lazio accompagnati da esperti di settore.

Previsti un convegno sull’ ”Enoturismo tra i vitigni autoctoni del Lazio”, una degustazione di vini e prodotti del territorio a marchio Natura in campo, una visita guidata al vigneto sperimentale dell'Azienda dimostrativa Arsial e un tour presso le Cantine Aperte nel territorio dei Castelli Romani, aderenti alla Rete della Biodiversità del Lazio

Mercoledì 24 maggio, invece, si festeggerà la Giornata europea dei Parchi presso il Monumento naturale La Frasca a Tarquinia con convegni escursioni e degustazioni e con il coinvolgimento degli studenti dell'istituto agrario di Tarquinia.

Sabato 27 e domenica 28 maggio gran finale al Parco dei Castelli Romani a Rocca di Papa con laboratori, escursioni e degustazioni proposte dall’intero Sistema dei parchi regionali.

E’ possibile consultare l’intero programma delle iniziative sul portale Parchilazio.it.