Martedì 1 Novembre 2022, 07:16

Un omaggio alla diva delle dive, Marilyn Monroe, nel corso di una serata molto glam sulla Cassia. All'invito rispondono oltre duecento invitati. Tra installazioni floreali con pampas e rose, appare l'attrice Martina Stella in tailleur pantalone anni Settanta total black, con un top che mette in risalto il suo charme. Impegnata in questi giorni sul set di una nuova serie Rai in uscita il prossimo anno, la Stella si avvicina decisamente molto all'interprete di Quando la moglie è in vacanza. Per tono di voce ma anche per sex appeal. E ancora, tra i tanti volti noti avvistati all'happening beauty dedicato all'indimenticabile diva hollywoodiana, la showgirl Emy Bergamo, in corto abito bianco e nero. E poi l'altissima fulva attrice e conduttrice televisiva Jane Alexander, in giacca bianca con bordini neri su pantaloni animalier, divertita dal selfie con la Bergamo.

In questa rimpatriata tra colleghi del piccolo e grande schermo, ansiosi di scoprire i segreti per nuovi look. L'attrice è stata ammirata di recente al Festival del Cinema nel cast della pellicola Amici per la pelle, di Pierluigi Di Lallo. Sfilano l'ex Miss Italia e showgirl Manila Nazzaro, in lungo gilet nero su blusa rosa cipria, e la bionda artista Elena Ballerini tra i cantanti in gara di Tale e Quale Show di Rai Uno. E poi l'attore umbro Graziano Scarabicchi, l'inviato de La vita in diretta Giuseppe Di Tommaso e gli l'influencer Giulia Alfonsi e Roberto De Rosa. Cocktail a base di bollicine, mini hamburger e mini babà con fragoline di Nemi e crema al mascarpone. Dj set a cura di Salvatore Cultrera.