Scheletri e rose alla festa degli spiriti

Al Circolo Antico Tiro a Volo in agenda un divertente party in costume: e per una sera si parla spagnolo. Guardando il particolare disegno dell’invito, un teschio colorato con su scritto “Dias de los muertos”, si potrebbe rimanere un po' spaventati. Ma non è così. «Al contrario di Halloween – spiegano i curatori dell'happening Stefano Antoniozzi, Massimo Giuliano e Andrea Paro Vidolin - festa celtica in cui gli spiriti maligni scendono sulla terra e i bambini vengono travestiti per non farli rapire dagli spiriti, nella tradizione messicana avviene l’opposto: sono i defunti a scendere sulla terra per festeggiare la vita insieme ai parenti ancora vivi». E così, libertà di interpretare il ruolo richiesto dal dress code: “Calaveras”, ovvero il cranio con fiori, tipico della ricorrenza. Perfino il presidente del sodalizio, Giorgio Averni, si presta volentieri allo spirito della serata e si fa truccare dall’esperta di make-up, collocata appositamente all’ingresso. Nel frattempo che viene allestito il buffet dinner, a base di golose e celebri ricette messicane, sfilano gli ospiti.

A loro volta truccatissimi. Ecco Max Paiella, che si presta volentieri al gioco del travestimento. Spicca il pizzo rosso dell’attrice spagnola Isabel Luis, ex moglie del calciatore Christian Panucci, che sfoggia fiori rossi e velo nero tra i capelli e un occhio truccato in maniera dark. Nel frattempo risuonano le caratteristiche note di un gruppo di Mariachi, a loro volta con fattezze noir, che suona ballate tipiche di questa allegra e spumeggiante festività. Si riconoscono l’imprenditore Luca La Mesa, con camicia fantasy, scortato dalla fidanzata imprenditrice Giulia Lapertosa, in raffinata mise di raso nero con bordi rossi, maniche di velo scuro e rose rosse nell'acconciatura. E arriva il momento della premiazione dei migliori costumi: vincono senza problemi Valeria Sessano e Luca Varrone, ambedue sui toni del nero e del fiorato. Si notano molto Maria Cristina Esposito e Cristina Correra, celate dietro mascherine e trucco sapiente. Mini abito nero e sguardo che uccide per le giovani Dalila Mazzarini e Claudia Musti. Poi parte il dj set con Ale B. La festa prosegue fino a tardi, tra atmosfere davvero misteriose e ritmi incalzanti.