Al via domani la nuova edizione de «La Città Incantata - quinto Meeting Internazionale dei disegnatori che salvano il mondo», la tre giorni dedicata al mondo del fumetto e dell'animazione, promossa dalla Regione Lazio-Progetti Speciali ABC con Laziocrea, Atcl, Roma Lazio Film Commission, Arsial e con la direzione artistica di Luca Raffaelli. Per la prima volta sarà il Castello di Santa Severa, spazio della Regione e gestito da Laziocrea, affacciato sul mare e sospeso tra leggenda e realtà, a ospitare la manifestazione con un programma ricco di incontri, rassegne, proiezioni, esposizioni e workshop, tutti a ingresso gratuito.

«Quest'anno il Meeting internazionale dei disegnatori

che salvano il mondo

si sposta da Civita di Bagnoregio, dove confermeremo l'impegno della Regione con nuove iniziative e investimenti, al Castello di Santa Severa - spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Una nuova sfida, per valorizzare e promuovere un altro luogo speciale del Lazio, un bene prezioso e importante che abbiamo recuperato, riaperto e che stiamo facendo vivere con l'iniziativa culturale, l'arte, le tradizioni e con la partecipazione attiva di sempre più cittadini, non solo del Lazio.

L'iniziativa cambia location ma non lo spirito e gli obiettivi:

La Città Incantatà continuerà ad essere un grande spazio aperto alla fantasia e ai migliori talenti del fumetto, dell'illustrazione e dell'animazione». Questo luogo magico infatti verrà abitato, nel corso dei tre giorni, da animatori, disegnatori, fumettisti, illustratori, street artist e artisti visivi, che incontreranno il pubblico per raccontare il proprio lavoro, il proprio stile, le proprie tecniche, la propria creatività. L'immagine di questa edizione 2019 è stata realizzata da Giuseppe Camuncoli, disegnatore di Batman, Spider-Man e di romanzi a fumetti e anticipa il tema del Meeting: i Supereroi. I disegnatori insieme ai partecipanti saranno, infatti, chiamati all'impegno civico: azioni, disegni, parole, idee per «salvare il mondo», proprio come nello spirito del Meeting. Due gli appuntamenti su grandi tematiche di attualità: uno sabato 29 alle ore 18 con l'iniziativa «Anche i Supereroi contro le mafie» con Attilio Bolzoni, Franco La Torre, Gianpiero Cioffredi, Manfredi Giffone, Giacomo Bendotti, Riccardo Mazzoni, Riccardo Corbò. L'altro domenica 30 alle 17.30 «I fumetti contro ogni Muro». Confronto sui muri (concreti o immaginari) che dividono i popoli e le culture. Per unire e promuovere l'accoglienza e la solidarietà. A raccontare le loro esperienze disegnatori, autori di fumetti e graphic novel contro i «Muri»: Annalisa Corsi, Sara Colaone, Renato Chiocca con Luca Del Re, giornalista de La7 Tv, Giovanni Visone, InterSOS. Interverrà Mimmo Lucano. A concludere l'incontro il Presidente della Regione Zingaretti.

Una parte del programma sarà dedicata agli «Incontri ravvicinati» appuntamenti in esclusiva, con: Gabriele Pennacchioli, «da Diabolik a Love, Death & Robots», i successi e i segreti di un artista internazionale; Igort, «Il vagabondo del Manga». Incontro ravvicinato con il suo personale racconto e i suoi magnifici lavori; Rita Petruccioli con Mauro Uzzeo in un incontro dal titolo «Tu hai mai visto due che vissero felici e contenti?», un faccia a faccia ricco di spunti interessanti. ZeroCalcare, «L'animazionaccia tua!», che «dopo aver mietuto un ininterrotto successo editoriale, si vuole buttare sull'animazione?». Ripercorreremo la sua carriera dagli esordi e arrivando a questa nuova sfida che ha intrapreso. Prevista anche la presenza di artisti internazionali tra cui Konstantin Komardin, Konstantin Bronzit e molti altri.

