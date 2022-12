Il Safeguarding Office incontra in plenaria i tecnici apicali della FGI per la nuova alleanza contro ogni forma di abuso

Il Safeguarding Office, l’organo d’ispirazione internazionale che la Federazione Ginnastica d'Italia – FGI ha adottato per prima in Italia dallo scorso gennaio per fornire ascolto psicologico e supporto legale ad atlete e atleti, incontrerà in plenaria il prossimo 19 dicembre i tecnici apicali della Federazione per la nuova alleanza contro ogni forma di abuso.

Indetta dal Presidente Federale Gherardo Tecchi, la riunione in modalità a distanza vedrà confrontarsi i componenti del Safeguarding office e i ruoli tecnici apicali delle diverse discipline federali ed i tecnici impegnati nelle attività delle squadre nazionali sulle modalità e linguaggi, tesi a creare nell’ambiente quegli anticorpi etici e professionali indispensabili per prevenire fenomeni distorsivi, comportamenti violenti e abusi d’ogni genere, deprecabili in sé ma soprattutto discordanti con un ambiente sano ed educativo come quello della ginnastica. Un confronto formativo e informativo che metterà al centro l’atleta e la sua tutela.

“Il Safeguarding Office sta facendo un lavoro prezioso a supporto di tutto il movimento della ginnastica italiana a tutela di atlete e atleti che sono da sempre al centro del nostro progetto. Ho fortemente voluto l’assemblea straordinaria con tutti i tecnici a livello apicale in programma nei prossimi giorni. Sono sicuro che sarà un momento di confronto costruttivo per ripartire insieme con più forza”. Così Gherardo Tecchi presidente della FGI a margine dall’evento Ginnastica In festa Winter edition a Rimini, appuntamento sportivo che riunisce gli atleti che compongono la base della ginnastica italiana.

In attesa della riunione con i tecnici apicali della FGI e dell’ufficializzazione, a metà dicembre, nel prossimo Consiglio Direttivo Federale, di una serie di altri dieci rivoluzionari progetti operativi, prosegue l’incessante attività del Safeguardin Office. Sono numerosi infatti i ginnasti ascoltati dai componenti dell’ufficio presieduto dal prof. Pierluigi Matera - giurista ed accademico di fama mondiale: persone coperte dall’anonimato, nella più assoluta riservatezza, si sono rivolte all’S.O. per superare situazioni di disagio più o meno gravi e trovando comprensione, ricovero, dialogo.

Insieme al presidente Matera, il team dell’S.O. si avvale della consulenza di professionisti affermati come la dott.ssa Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni, il dott. Mauro Gatti, psicologo dello sport, l’avv. Marco Naddeo, professore e penalista, e la dott.ssa Novella Calligaris, ex campionessa di nuoto e giornalista Rai: componenti effettivi dell’ufficio di salvaguardia che lavora a fianco della Procura federale e della Procura Generale del Comitato Olimpico, ma in assoluta autonomia, anche dai vertici della stessa Federazione. Il Safeguarding Office, infatti, ha la missione di correggere ambienti e situazioni per migliorare il presente ed il futuro della ginnastica italiana, attraverso audizioni – non deposizioni - raccomandazioni e “quick response” che, a differenza dei provvedimenti della giustizia sportiva, rivolta al passato e vincolata dai termini di garanzia e dagli iter di legge, intervengono subito sul problema, disinnescando le criticità e mettendo in sicurezza le vittime di violenze effettive o potenziali.