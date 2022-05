Rotary Club Roma Giulio Cesare, domenica 29 maggio al Gianicolo la giornata per la sicurezza stradale dedicata ai bambini

Si terrà domenica 29 maggio in Piazza Garibaldi (Gianicolo) l’evento di piazza del progetto “Questa è la mia strada” promosso dal Rotary Club “Roma Giulio Cesare” e da altri Rotary Club romani con il Patrocinio di Roma Capitale, del Distretto Rotary 2080 e in collaborazione Ministero delle infrastrutture, Croce Rossa, Polizia stradale, Protezione civile, Parco scuola del traffico. Il progetto nasce dall’ esigenza di far scoprire ai bambini la sicurezza stradale grazie al coinvolgimento de “Il Parco Scuola Itinerante”, che trasformerà la piazza in un’area attrezzata con segnaletica, semafori, strisce pedonali, rotatorie, dove ai bambini da 4 a 12 anni sarà proposta nel corso della giornata un’esperienza di educazione stradale attiva su minivetture.

Sarà quindi utilizzato un approccio giocoso per insegnare ai bambini le regole basilari legate alla sicurezza: non attraversare la strada da soli e con il semaforo rosso, guardare sempre in entrambi i sensi di marcia prima di passare, camminare sul marciapiede e mai in strada L’educazione stradale per i più giovani è stato l’oggetto di un percorso articolato che ha visto i Rotary Club impegnati in 4 istituti romani, il Giulio Cesare, l’Isacco Newton, il J.F. Kennedy, il Pio IX. È stato realizzato il primo contest rotariano per la sicurezza stradale sui social intitolato “Questa è la mia strada”, al quale i giovani hanno partecipato attraverso un bando di selezione per realizzare video, Reel o Tik Tok sul tema della sicurezza stradale nella fascia di età dai 14 ai 19 anni. Il contest è stato presentato durante incontri negli istituti grazie al supporto della Polizia Locale, del Ministero delle infrastrutture, della Protezione civile.

Interverranno all’evento e alla premiazione dei giovani vincitori del “videocontest” sulla sicurezza stradale, tra gli altri, Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Maddalena De Luca, Presidente Rotary Club Roma Giulio Cesare, Giovambattista Mollicone Past Governor Distretto 2080, Mario Biancucci, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Vincenzo Orgini, Commissario C. della Polizia di Stato, Andrea Costanzo, Presidente della SOC.I.TRA.S. (Società Italiana di Traumatologia della Strada), Giulia Accardi, Croce Rossa Italiana, Costantino Carruto, Protezione Civile sezione Aurelio.