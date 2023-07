«La plastica, risorsa o rifiuto?». L'apericiclo il 25 luglio al Rotary club Roma

Lunedì 24 Luglio 2023, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 14:23







Il Rotary Club Roma Giulio Cesare presieduto da Antonio Conte ha organizzato martedì 25 luglio, alle ore 20:00 a Roma, presso l’Albergo Etico, l’evento denominato “Apericiclo. La plastica: risorsa o rifiuto?”, in collaborazione con Plastic Free ODV Onlus, associazione di volontariato nata nel luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. L’”Apericiclo” sarà rivolto ad approfondire il tema dell’utilizzo e della gestione responsabile della plastica, considerato che, oltre a impattare negativamente sull’uso potabile delle acque, l’inquinamento da plastica ha effetti dannosi sugli organismi acquatici e sul funzionamento dell’intero ecosistema. La tutela dell’ambiente è una delle missioni principali del Rotary International, organizzazione benefica internazionale nata 110 anni fa e composta da 1,4 milioni di soci distribuiti in 46.000 club nel mondo. I soci del Rotary sono impegnati a sostenere le attività che rafforzano la conservazione e la tutela delle risorse naturali, promuovono la sostenibilità ecologica e favoriscono l'armonia tra le comunità e l'ambiente. Il Rotary offre alle comunità la possibilità di accedere a sovvenzioni e ad altre risorse, accoglie soluzioni in favore dell’ambiente sviluppate su scala locale e stimola l'innovazione nel tentativo di affrontare le cause e ridurre gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale.