Nightlife, al Room 26 si torna a ballare con dj Kasia

Voglia di divertimento e di eventi. Voglia di musica pompata nelle casse iper tecnologiche del Room 26, con la stagione invernale che riparte il prossimo 6 ottobre in grande stile, sulle note della guest internazionale Kasia, seguita in rete quanto in console. Parola d'ordine 'entertainment', con il sipario della nightlife romana che si alza a Piazzale Guglielmo Marconi per dar vita alla tredicesima stagione del club, sempre sotto la guida e la direzione artistica di Neon coadiuvato dal gruppo di soci e organizzatori, Gianluca d'Ettorre, Paolo Pompei e Manolo Monacchia.

Tanti gli ospiti attesi per la stagione che va iniziando, come Cristian Marchi, Tita Lau, Get Far Fargetta, Hector Couto, Giorgio Prezioso, Molella, poi l’iconico Samsara Party e tanto altro, per dar vita ad un nuovo inverno di musica, colori e un alto assetto tecnologico, come sottolinea Monacchia. «Abbiamo pensato che Roma avesse bisogno di qualcosa di nuovo e più al passo con i tempi. Il pubblico, soprattutto il più giovane, vive costantemente connesso ai dispositivi e così è nata l’idea di ricreare un locale multimediale, utilizzabile a 360° ed anche in modo interattivo, con telecamere live che interagiscono con la pista e non solo» – hanno affermato gli organizzatori che, aggiungono – «Per farlo ci siamo avvalsi di grandi professionisti del settore televisivo, come Adriano Betti alla scenografia e Alessandro Molinari alla fotografia, gente che abitualmente lavora in grandi studi televisivi e che possa garantire un visual show che accolga il pubblico con un grande impatto visivo».

Le novità tecnologiche attese sono una conseguenza della precedente stagione.

All'appuntamento inaugurale di inizio ottobre il Room 26 si presenta con un ampliamento in ambito tecnologico. Il club già rinomato per la sua grande capacità fonica – con i suoi ventisei amplificatori che lo rendono unico nel panorama clubbing -, aggiunge al suo assetto una dotazione visual d’eccezione. Centinaia di metri quadri di led e luci ad alto impatto visivo, per una tecnologia avanguardistica a Roma che non ha precedenti nella storia dei club. Tra le novità della stagione 2023-2024 c’è anche la riapertura del club il giovedì. E così, i 186 metri quadri dell’anno precedente crescono e la quota si alza a ben 230 metri quadri di ledwall luminosi, che campeggeranno sulle pareti del locale proiettando immagini e giochi visuali che seguiranno il ritmo delle console. Si partirà il primo venerdì di ottobre con una serata a tempo di commercial music, con i DJs resident Fabio Angeli, Mattia Olivi e Lorenzo Barbera, per poi continuare il sabato con Kasia, ospite attesa del resident Miki Stentella.