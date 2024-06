Roma, folla di vip a via della Vite per l'opening fashion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Principesse per una sera a via della Vite. Appuntamento all’insegna del fashion e del glamour: si festeggia l’estate ma anche lo stile. E sono in tanti a rispondere all’invito dell’opening del nuovo fashion store dell’imprenditore Silvio Gallo. Accolti da Sara Iannone, fanno il loro ingresso diversi vip tra cui Maria Monsè, madrina della manifestazione, scortata dalla figlia Perla e dal marito Salvatore Paravia, e l’ex Miss Italia Nadia Bengala, che si presta per essere reginetta per un giorno: adagiata su un trono di velluto nero con cornice di legno d’argento, proprio come nelle favole, prova un particolare sandalo di swarovski per la gioia del “principe azzurro” del momento: un emozionato steward dell’evento, che infila senza problemi la magica calzatura al delizioso piede dell’attrice. Applausi e brindisi al bello, mentre si affacciano Sebastiano Somma, Demetra Hampton, in lunga gonna animalier, Elena Russo e Antonio Zequila con la fidanzata e modella Manuela Festa. Prenotato l’attore Vincenzo Bocciarelli, direttore dei teatri di Siena. Il viavai non si arresta. Sfilano l’attore Andrea Roncato con la moglie Nicole Moscariello. Appare anche il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, molto preso in questo periodo dai festeggiamenti del nonno, il Premio Nobel Guglielmo Marconi, in occasione dei 150 anni dalla nascita. Ecco anche Rosanna Lambertucci con il marito Mario Di Cosmo. E sono tutti impegnati nella scelta dell’oggetto migliore, magari da indossare in vista delle ferie. E man mano, sul marciapiede antistante, si forma un gruppo di volti noti che catalizza l’attenzione di passanti e curiosi. Entra il conduttore Marco Senise che chiacchiera con l’opinionista Jolanda Gurreri, in bianco a pois. Si affacciano Eleonora Vallone, Roberta Beta e Leopoldo Mastelloni. Spicca la giacca beige con gonna di raso color champagne della principessa Maria Pia Ruspoli. Appare l’étoile Laura Comi, arrivata con la sorella Elisabetta, anche lei nel mondo della danza. Si riconoscono la fulva Alda D’Eusanio, con la barboncina Mia, e Lucilla Vitalone. Si nota l’abbronzatura della giornalista Anna Maria Stefanini. Nel frattempo note jazz all’esterno mentre nel ristorante antistante gli ospiti apprezzano un cocktail molto estivo a base di spiedini di frutta e golosa pizza. Brindisi con bollicine, fino a tardi, lungo la strada invasa dagli ospiti.