Roma, a Testaccio dal 21 al 25 aprile arriva "Frittoccio" il festival del fritto sostenibile

Dal 21 al 25 aprile arriva a Roma, nel quartiere Testaccio presso l'ex Mattatoio - Città dell'altra economia il Festival del fritto sostenibile "Frittoccio: Terra e mare nel cartoccio". Una cinque giorni all’insegna del gusto riletta in chiave sostenibile attraverso l’utilizzo di materie prime a Km 0 e workshop a tema riciclo ed economia circolare.

APPROFONDIMENTI CONCERTI A ROMA DAL 11 AL 17 APRILE 2022 Concerti a Roma fino al 17 aprile CONFERENCE LEAGUE Roma, carica e concentrazione a Trigoria alla vigilia del Bodo IL CALENDARIO Concerti a Roma fino al 3 aprile, da C'Mon Tigre a Gianna... ROMA Roma, nuova stretta sulla movida AMBIENTE Italy Goes Green, i giovani italiani si confrontano sul clima

Coachella 2022, cosa andrà di moda? Dalle stampe psichedeliche alle frange, gli hippie sono tornati

Verdure, pesce fresco e dolci della tradizione

Tantissime le specialità da gustare: dalle verdure di prima qualità al pesce freschissimo, passando per la carne e i prodotti dolciari tipici della tradizione romana. Prodotti locali, freschi e di stagione che strizzano l'occhio alla sostenibilità.

Frittoccio ha consapevolmente scelto di ridurre i consumi energetici e l'inquinamento legato al trasporto e alla frigo-conservazione, di non impiegare materiali in plastica per il servizio e la distribuzione di cibo e bevande e di avvalersi solo di materiali sostenibili come carta, vetro e PET. Inoltre, tutti gli alimenti non utilizzati saranno donati in beneficenza.

Festival dell'Economia di Trento: nuovo format per la XVII Edizione

Workshop Federpesca per un consumo sostenibile

Durante la manifestazione Federpesca - La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca – sensibilizzerà l’attenzione anche con workshop dedicati alla stagionalità delle specie ittiche tipiche della nostra Regione e alle loro valenze nutrizionali e organolettiche.

E non solo. “L'Associazione Risacca”, che lotta contro lo smaltimento illecito delle reti da pesca, presenterà il suo progetto di economia circolare, raccontando come artigiani e operatori curano le fasi di rigenerazione del prodotto, trasformandolo in capi di abbigliamento.

Show Cooking con Marco Morello

In programma poi show cooking di Marco Morello del Collettivo Gastronomico Testaccio, gli omaggi a Gigi Proietti e la musica della band Rinascendo - Tributo a Rino Gaetano. Si balla anche con i Buena Vista social Club, sulle melodie trascinanti della Pizzica e della Taranta per chiudere in bellezza con Greg and the Rockin' Revenge. Per i più piccoli i racconti “ecologici” delle principesse Elsa e Ariel e del supereroe Spiderman ma anche sfide, giochi e caccia al tesoro.