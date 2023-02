Roma, sfilate di star all'Adriano: la festa per "Romantiche" di Pilar Fogliati

Talenti al femminile. Qualcuno se la ricorderá per un video girato in montagna, dove spassosamente imitava i diversi modi di parlare della Capitale. Ovvero i “dialetti” di Roma nord, di Roma centro fino ad arrivare a Guidonia. Irresistibile parodia che ha fatto letteralmente il giro del web e non solo. Ieri sera, invece, al multisala di piazza Cavour ha vestito i panni più sobri di regista e interprete del film “Romantiche”. Si tratta dell’attrice Pilar Fogliati: apparsa all’anteprima nazionale romana del suo lavoro in lungo abito di seta blu scuro su sandali. È scortata dal bel fidanzato Severiano e a fatica raggiunge il foyer per la pioggia di flash che l’attende. Ci sono tanti fan e colleghi: insomma una folla delle grandi occasioni.

E che parterre. Il suo è un richiamo che catalizza tanti personaggi dello showbiz ad iniziare dall’applauditissimo Carlo Verdone. Ci sono Pierfrancesco Favino, in sneakers bianche, con la moglie Anna Ferzetti, in gonna lunga di lurex verde su giubbotto scuro. Ecco Claudia Pandolfi, Giuliano Sangiorgi, in look chiaro, Daniele Liotti, il regista Daniele Luchetti, Paola Minaccioni, in elegante tailleur bianco, Sergio Castellitto, che raggiunge subito i piani alti del cinema, e lo scrittore Sandro Veronesi. Si riconosce il creativo Carlo Tessier, che ha presentato a suo tempo Fogliati a Giovanni Veronesi e l’ha convinto a scrivere con lei la sceneggiatura del film.

E poi Piera Detassis, presidente dei David di Donatello e Laura Delli Colli. Arriva la conduttrice Federica Gentile e poi Rocco Papaleo. Spacchi neri per Camilla Ghini. Entrano il gruppo web delle “Eterobasiche”, Francesco Rutelli e la conduttrice Federica De Denaro. Passa di corsa Matteo Salvini. Per il cast sfilano Barbora Bobulova, in ampia giacca a scacchi, Levante, che firma le musiche originali e appare in una sgargiante gonna lunga dorata, zeppe alte, blusa grigia trasparente su cappotto in tinta. Tutti gli occhi sono per lei. E poi Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo e Edoardo Purgatori.

Scambio si saluti e poi tutti in sala. Parte il movie che racconta la storia di quattro giovani ragazze che vivono a Roma e dintorni e sono molto diverse tra loro. Eugenia Praticò è un'aspirante sceneggiatrice che ha abbandonato Palermo per inseguire il suo sogno, seppur sia difficile realizzarlo. Uvetta Budini è un'aristocratica che vive nel centro storico e riesce a entrare nel mondo del lavoro. Michela Trezza è in procinto di sposarsi e adora la vita di provincia che conduce a Guidonia. Tazia De Tiberis è di Roma nord, ha un carattere un po' da bulla e le piace avere ogni cosa sotto controllo. Ognuna con le sue insicurezze, le sue paure e i suoi desideri e tutte con la stessa aspirazione: cercare un posto nel mondo. Applausi.