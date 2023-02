"Love is all you need" , quando l'arte prende forma nell'amore

“La bellezza, l’amore e la felicità sono collegati, quindi colleghiamoci attraverso queste visioni artistiche che ci riempiono l’anima di positività”. Dalle parole del filosofo greco Platone ai cin cin di via Sicilia il passo è breve. Vernissage di cuore, negli spazi della “Strati d’Arte Gallery”, per la personale “Love is all you need” di Fabio Ferrone Viola che vanta la curatela di Sveva Manfredi Zavaglia. L’eclettico pittore e scultore finalizza la sua opera all’immanenza, dando vita alla mostra che, nel titolo, riprende un verso della famosa canzone scritta da John Lennon e Paul McCartney, star dei Beatles. Il percorso, visitabile sino al 28 febbraio, inaugura in vista della festa degli innamorati, San Valentino. Collezionisti, colleghi e affezionati si susseguono all’opening in centro. Ecco gli artisti Cristiana Pedersoli, figlia dell’indimenticato Bud Spencer, Irem Incedayi, Biagio Castilletti, Valeria Magini, Michelangelo Valenti, Marco Bettini, lo street artist Pennyboy e il maestro Giuseppe Modica. Tra gli invitati il giornalista Amedeo Goria e, da Rai Radio 2, Francesca Rodino’ di Miglione con l’influencer Cristiana D’Anna. Gli ospiti, accolti da Ferrone Viola insieme alla figlia Margherita e ai galleristi Michelle Scalzo e Filippo Maria D’Alessio, osservano i lavori pregni di passione e sentimento. «La sua firma e la sua arte - spiega la curatrice - sono riconoscibili fra gli amanti della cultura e, soprattutto, tra la gente comune che ha potuto ammirarne la creatività densa di ispirazioni pop e urbane». Fra i rappresentanti della noblesse il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, Alfredo Jacoboni e Graziella di Pastena Cervone. Ogni intervento, dalle installazioni alle sculture, cattura l’attenzione per la straordinaria capacità interpretativa dell’attualità: dal dripping pittorico sulle tele alle composizioni che, realizzate con lattine o tappi riciclati, rispettano l’ambiente. Litografie in regalo, autografi e selfie. Poi, imprenditori ed esperti quali Michele Leone, Alexandre Tessier, Jennifer Nanetti Corsini. E, ancora, Marzia Delfini Brunetti, Stefano Tersigni, Stefania e Cristiano Carocci. Tutti incantati dal sogno americano, le suggestioni anglosassoni, i miti come la Regina Elisabetta II e l’iconico Superman.