Roma Padel Invitational Tour, Manfredi-Sciannelli vincono il torneo organizzato da Panatta

Lunedì 12 Luglio 2021, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 16:04

Sono Massimiliano Manfredi e Giuseppe Sciannelli i vincitori della prima edizione del “Roma Padel Invitational”, il torneo di padel organizzato da Adriano Panatta e promosso da Banca Generali Private. La coppia si è imposta tra 30 partecipanti accorsi sabato 10 luglio al Padel Rock Club di via Mendola 28 sotto gli occhi attenti dello spagnolo Alfonso Viuda, numero 140 del World Padel Tour.

Nato da un’idea dell’Area Manager di Banca Generali Private, Massimiliano Ruggiero, il “Roma Padel Invitational Tour”, si legge in un comunicato, è stato un momento di sport e di aggregazione dopo oltre un anno e mezzo di stop alla gran parte delle attività sportive amatoriali. La fase di ripartenza, dopo il tormentato anno appena trascorso, si caratterizza non solo da un abbattimento graduale delle restrizioni per la tutela della salute personale, ma anche da una lenta ripresa di eventi e momenti di aggregazione, sempre organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza.

Non potevamo certamente mancare i Campioni del Padel: a Roma infatti è sbarcato lo spagnolo Viuda che, insieme al suo team di maestri, ha dapprima dialogato e condotto uno stage tecnico e quindi coordinato un vero momento di competizione sportiva in cui sono stati coinvolti tutti i presenti.

L’evento, coordinato dai district manager di Banca Generali Private nella Capitale (Giulio Magnani, Gianluca Scimia, Alfredo Magrini, Roberto Tombolini e Federico Baiocchi), è stato realizzato in collaborazione con la società RG di Adriano Panatta.