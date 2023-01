Roma, a Montesacro si festeggia l’arrivo della Befana. Giochi e laboratori per raccontare la leggenda

Laboratori creativi, giochi e musica. È il tema che ruota attorno all’evento “Festa della Befana” che si svolgerà il 4 gennaio a partire dalle 15.30 fino alle 19.00, presso il Centro per la Famiglia - “Spazio Gioco”, in via Sergio Tofano, 90, all'interno del Municipio III. Un momento di incontro, di divertimento ed allegria con gli adolescenti che già frequentano il centro, per condividere le attività creative e ludiche. E per scoprire la storia della simpatica vecchietta - dalla schiena curva e dal naso lungo, vestita con stracci e toppe colorate - che viaggia a bordo della sua scopa per riempire di dolciumi le calze dei più piccoli.

“L’evento - spiega l’Assessora alle Politiche Sociali del Municipio III, Maria Romano - rientra tra le attività e le iniziative che vengono svolte all’interno del Centro per la famiglia. Un servizio a cura del nostro Municipio - finanziato con i fondi nazionali per l’infanzia e l’adolescenza( legge 285/97, ndr) - in collaborazione con le “Cooperative “Obiettivo Uomo e “Le Mille e una Notte”.

Nel gennaio 2018 il Centro per la Famiglia è nato per sostenere i giovani e le famiglie in situazioni di disagio. Un luogo dedicato, quindi, al sostegno genitoriale, alla mediazione familiare, alle consulenze legali e laboratori didattici.