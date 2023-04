Roma Live, nasce il primo grande cartellone degli eventi. Obiettivo, conquistare romani e turisti

Oltre 800 grandi eventi, da maggio a dicembre, in un solo clic. È Roma Live, cartellone, in costante aggiornamento, che mette a sistema gli appuntamenti di sport, cultura, arte, moda e concerti live, presentato in Campidoglio. In media, oltre un’occasione al giorno. In generale, circa duemila appuntamenti l'anno. Obiettivo, offrire ai romani un’articolata agenda culturale e sportiva della città. E soprattutto, assicurare ai turisti uno strumento valido per scegliere quando visitare l'Urbe, costruendo al meglio la vacanza, in base ai propri interessi.

«Per la prima volta - ha afferma l’assessore a Turismo, Sport, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato - con ‘Roma Live’ mettiamo a disposizione dei turisti e degli operatori un contenitore digitale unico e in continuo aggiornamento dove trovare tutti i grandi eventi ospitati in città. Lo promuoveremo in Italia e all’estero con campagne di comunicazione dedicate e diventerà il biglietto da visita di Roma Capitale in tutte le fiere turistiche internazionali in cui saremo protagonisti. Uno strumento a disposizione anche degli organizzatori e degli operatori turistici per destagionalizzare i flussi e trasformare il turismo da casuale a programmato, scientifico».

Roma Live, spiega il sindaco Roberto Gualtieri, è «un portale per fare sistema e squadra creando un circolo virtuoso tra le specificità che Roma ha e che, se fanno rete, possono sprigionare un potenziale di attrazione straordinario». E ancora, «Abbiamo davanti il Giubileo che sarà un evento enorme, e poi vogliamo proiettarci verso la sfida di Expo. In questi giorni la città ha retto numeri grandissimi. Su decoro e accessibilità possiamo fare meglio, ma si inizia a vedere un irrobustimento. Pensiamo che aver dispiegato tutta insieme l'offerta culturale sia un incentivo a fare sempre meglio e non accontentarsi».

“Roma Live” consentirà di conoscere gli eventi con largo anticipo in modo da programmare partenze e soggiorni. Ad essere raccolte e valorizzate saranno tutte le date di spettacoli, manifestazioni sportive, concerti, mostre, rassegne. Il logo è stato realizzato da Gaia Ruggiero, 16 anni, studentessa del primo anno all’Accademia di Belle Arti di Roma.

«Roma – commenta l’assessore Onorato - con il cartellone dei grandi eventi si conferma una città cosmopolita, inclusiva e moderna. In grado di attrarre e di accogliere visitatori da ogni parte del mondo grazie al suo innato appeal ma anche grazie alla ricca offerta di appuntamenti internazionali. Ciascuno dei quali vale da solo un viaggio, per visitarla una prima volta Roma o per tornare una seconda o più volte».

Ecco allora, “Libri Come”, “Letterature”, “Più Libri, più Liberi”, ma anche il cartellone estivo del Teatro dell’Opera a Caracalla, concepito come un festival che unirà lirica, musica pop, danza e cinema, eleggendo a teatro ulteriori spazi del sito, appositamente riaperti al pubblico dopo anni. Ed ecco “Rock in Roma” e i grandi concerti al Circo Massimo. Senza dimenticare il Teatro di Roma, che tra i tanti eventi, a dicembre proporrà un omaggio a Italo Calvino, nel centenario della nascita. E così via. Non mancherà la moda, seppure con appuntamenti ancora da definire, ma con la promessa del cartellone di AltaRoma e lo sguardo a ulteriori proposte, per dare sempre più slancio al fashion nell'Urbe.

Alla presentazione, hanno illustrato i prossimi eventi delle rispettive realtà, Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, Daniele Pitteri, amministratore delegato di Auditorium Parco della Musica, Marco Simoni, presidente di Eur Spa. E Fabio Casasòli, amministratore unico di Fiera di Roma Spa, Daniela Porro, Soprintendente speciale a Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Sergio Giuliani, organizzatore di Rock in Roma.

«L'Estate Romana – il commento dell’assessore alla Cultura Miguel Gotor - sarà più bella e ricca, grazie a un investimento di 4 milioni su due anni con un trend in crescita. Confermeremo il 1 gennaio Capodarte, che consente di proseguire i festeggiamenti del Capodanno con concerti e performance teatrali. A ottobre ci sarà la Festa del Cinema che l'anno scorso è stata un successo e che vogliamo ripetere e ampliare da metà ottobre. Infine ritorneremo, grazie al supporto di Zetema, con la Notte dei Musei: la prossima sarà il 13 maggio. Nella precedente abbiamo avuto 70mila presenze e puntiamo a miglio rare».

Tra gli appuntamenti, anche, a Piazza di Siena, a fine maggio, quello di Aston Martin, che festeggerà il suo primo secolo di vita a Roma assieme alla 90esima edizione del Concorso di Villa Borghese.