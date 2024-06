Giovedì 6 Giugno 2024, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 14:01

Grande successo nel primo giorno del congresso mondiale di chirurgia urologica Challenges in Laparoscopy & Robotics . 800 delegati da 60 stati in prevalenza giovani urologi. Ieri sono stati eseguiti 9 interventi complessi robotici e laparoscopici in diretta. Oggi il congresso e’ iniziato con una tavola rotonda di autorità internazionali sulla Intelligenza Artificiale nella sua capacità di migliorare il rapporto medico paziente e di poter aiutare i chirurghi nella esecuzione degli interventi . Oggi verranno trasmessi 12 interventi live e 11 semi live . Il Dottor Giuseppe Simone , Direttore della Unità di Urologia dell’IFO – Regina Elena, annuncia grande attesa per il primo intervento di telechirurgia che sarà eseguito domani presso l’Istituto Regina Elena di Roma . Il chirurgo eseguirà una prostatectomia radicale robotica da Roma con paziente in sala operatoria a Pechino, a 11000 km di distanza. Prima mondiale