Incontri letterari in boutique per iniziare a sognare con Valentina Catini

"È tutto come ho sempre sognato". Un messaggio di speranza, l'augurio per un’amica, un pensiero che dà pace. È questo il titolo del libro di Valentina Catini, edito da Porto Seguro, presentato nella boutique di via dei Prefetti, laddove è nato il progetto di moda di Francesca Pecchia, ideatrice dei ‘leggins con le stelle’, riconducibili a molte protagoniste del mondo dello spettacolo tra cui Elisabetta Gregoraci, Clizia Incorvaia, Martina Stella.

Un libro scritto con ironia, pensando alle disavventure di una donna che in fondo, è un po’ tutte le donne del mondo. Sì perché la vita di Margherita - questo il nome della protagonista descritta dall'autrice -, è quello che si può definire un disastro. Trentenne, dal lavoro poco stimolante, un figlio da un uomo inaffidabile, una sorella perfetta con cui è inevitabile il paragone, genitori critici e, dulcis in fundo, single! Ma è proprio in quel momento che arriva Christian, l’amore che però ha un difetto sostanziale: è incapace d'impegnarsi.

La loro storia che sarà lunga e significativa s'interrompe sul più bello, ma come sarebbe stato se fosse andata diversamente? Uno ‘sliding doors’ ironico-romantico in un momento dell’anno in cui San Valentino bussa alle porte. Un viaggio personale verso la conoscenza di sé stessa, alla scoperta di chi siamo e di chi vorremmo al nostro fianco. Ma perché presentarlo tra le mura de L'Équilibriste? La risposta dell’imprenditrice Pecchia sta in quella costante ricerca d’equilibrio che ogni donna fa ogni giorno. Alla presentazione non sono mancate le amiche Rossella Brescia, Alessandra Pierelli e Fanny Cadeo, seguite dall'astrologo Simon & the Stars.

“Love is in the air”, cantava John Paul Young nel '78, in quella decade racchiusa tra gli anni di piombo e la voglia di riscossa degli anni ’80. Quel periodo in cui nell’armadio di ogni donna c’erano proprio i leggins, con i colori accesi e i tessuti un po’ discutibili. In ogni caso un accessorio che in poche mosse, esprime tutta la femminilità di cui è capace una donna. Un capo che ha travalicato i decenni e che è tornato più che mai, gettonatissimo negli scaffali dei negozi e nei guardaroba di casa. Così in un “piccolo evento dal grande significato”, si sono fusi moda e editoria alla scoperta di quelle donne che vivono la loro vita in equilibrio s'un tacco 12, espressione di femminilità di cui non vergognarsi mai.