Cupido si veste di rosa e al posto di arco e frecce usa la musica. Giulia Penna, la bellissima cantante ed influencer romana da milioni di follower, torna a parlare d’amore. Dopo il successo estivo di “Bacio a distanza”, che ha raggiunto due milioni di visualizzazioni su YouTube, l’artista, originaria del quartiere Colle Prenestino, lancia il suo nuovo singolo “Sparisci Please” sulle varie piattaforme digitali. Un brano pop dal ritmo frizzante che trae spunto dai racconti di una cara amica, ferita da una relazione fallita ma decisa a riprendersi la dignità e a trovare la felicità. La cantante proprio in questi giorni ha terminato le riprese del videoclip nel quale ha coinvolto due famosi tik toker, Giulia Sara Salemi e Florin Vitan, perché convinta che i giovani abbiano bisogno di messaggi positivi e i social, con i loro protagonisti, posso fare molto in questo senso. «Fare squadra è importante - dichiara Penna, mentre coccola i suoi adorati cagnolini, Viola e Coffee, che la seguono ovunque anche sul set - e noi abbiamo trovato una bella sinergia durante le riprese. Il linguaggio universale della musica non conosce confini e se ci uniamo la forza dei social possiamo arrivare a far comprendere anche ai ragazzi quanto i sentimenti siano preziosi e vadano rispettati sempre e comunque». Orgogliosa di aver scritto un testo che invita alla rinascita, dopo un legame turbolento che spiega come da un dolore possiamo trovare la serenità e riscoprire noi stessi , la cantautrice romana, che all’inizio del proprio percorso cantava cover in dialetto romano, è un vulcano di talento e sensibilità. Questo mix esplosivo le ha permesso di volare sul palcoscenico del web, conquistare il pubblico di ogni età e raggiungere più di 1,3 milioni di follower su Instagram e 1,4 milioni su TikTok, arrivando (con il singolo precedente) ad entrare perfino nelle playlist “Pop Virale” e “Viral 50” della celebre piattaforma di streaming musicale.

