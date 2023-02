Notte di hit e voci: all'Appio canta l'altro Sanremo. In scena la musica dei cantautori

C’erano una volta i club, le cantine, gli scantinati, dove gli appassionati potevano ritrovarsi per condividere l’amore per la musica. A più di venti anni dalla chiusura dello storico locale romano Folkstudio, che ha ospitato tanti grandi come Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giovanna Marini, ieri sera i “giovani” del club cult, dove si registrava musica dal vivo in un’epoca di grandi trasformazioni e talenti, hanno deciso di dare vita ad una serata speciale: “Noi non ci Sanremo”.

L'EVENTO

Un evento dedicato alla canzone d’autore, durante la prima serata del Festival, un po' per spiegare che non è davvero necessario avere a disposizione grandi mezzi scenici per suonare ma bastano un palco e un pubblico caloroso. Ideatori del live, presso il risto-cultural live della Capitale “L’Asino che vola” in via Coppi all'Appio, tre grandi musicisti: Luigi “Grechi” De Gregori, fratello del noto Francesco, Andrea Carpi e Francesco “Cisco” Pugliese. La tv si prepara ad accogliere Amadeus nella giornata inaugurale della kermesse. La comitiva di cantautori si raduna per ultimare i dettagli di una scaletta ricca di sorprese: “Il Folk era una potenza - spiega De Gregori – e questa onda lunga prosegue a dispetto della modernità che ha visto chiudere tanti, troppi, locali". Arrivano quasi da tutta Italia gli artisti. Sul palco sono più’ di una dozzina, tra i quali: i chitarristi Alberto Lombardi e Giovanni Pelosi, i cantautori Fabrizio Emigli, Renzo Zenobi e tanti altri. Una pacca sulla spalla, uno sguardo complice e si parte. Presenti all’appello anche il trio Lucio Bardi, Paolo Giovenchi, Stefano Parenti. E ancora Toni Turco, Tiziano Mazzoni, Francesco Manfredi, Peppe De Vena e altri. Al pianoforte una giovane promessa come Edoardo Petretti. Spazio anche al bluegrass e allo swing con Leonardo Petrucci. La lunga notte della musica d'autore continua.