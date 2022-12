Roma, il party delle Feste a casa delle sorelle Benedetti è ad alto tasso vip

Party delle Feste, ai Parioli, a casa dalle sorelle Benedetti. Ovvero Francesca, attrice, in sgargiante rosso, e Maria Teresa, in total white, storica dell'arte. Le due amano da sempre celebrare il periodo con tanti amici glam. Tra i primi ad arrivare nella sontuosa dimora, che profuma di cultura, il giovane scultore Jago. E poi la frizzante attrice Mita Medici con Salvo Bitonti, regista e direttore dell’Accademia Albertina di Torino. Ecco Giovanna Pirandello, moglie di Pierluigi, nipote del celebre drammaturgo. Prendono posto, tra i comodi divani bianchi Chesterfield, il nipote di Giorgio de Chirico Ruggero Savinio, accompagnato dalla moglie poetessa Annelisa Alleva, e Marika Bollea con i figli Barbara e Marco, quest’ultimo regista. Si riconoscono lo stilista Massimo Bomba, apparso assieme al Luigi Catemario Tittoni dei duchi di Quadri, e il marchese Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona. Ammirano un anonimo quadro del Seicento, sulla biblica storia di Tobia, lo storico dell’arte Claudio Strinati con la moglie Annarosa.

Ed ecco il narratore e traduttore Silvio Raffo recitare poesie, da lui tradotte, di Emily Dickinson, Dorothy Parker e della sua carissima amica Maria Luisa Spaziani. Dopo lo spettacolino, acclamatissimo, l'interprete annuncia che alla Casa delle Letterature, il 12 gennaio, presenterà la sua biografia della Dickinson. Applaudono l’attore Mariano Rigillo con la moglie Cicci Rossini, in paillettes, e il collega Gianluca Vicari. Ci sono il regista Giuseppe Argirò e il poeta Elio Pecora, che delizia tutti con canzoni napoletane suonate alla chitarra. Più in là prendono posto Olivia e Matteo Aiuti, rispettivamente figlia e nipote del professor Fernando Aiuti. Si nota la giovane gallerista Alice Falsaperla, in tubino nero scollato: posa per uno scatto accanto al grande e colorato albero di Natale e al presepe d’epoca, collocati all’ingresso. Discorsi d'arte e buona tavola. Tra cristalli e candelieri è servito il goloso dinner buffet a base di lasagne ai carciofi e verdurine al vapore biologiche cucinate dal poliedrico Bomba che nel frattempo, essendo inoltre astrologo, dispensa oroscopi. Il gran finale è affidato ad un enorme millefoglie, a cura di Bruno Di Trapano, collaboratore delle padrone di casa.