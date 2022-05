Roma, al Forte Antenne arriva il cinema all'aperto e un concorso per aspiranti registi: in palio 20mila euro

Sarà Forte Antenne il nuovo hot-spot dell’estate romana 2022 con cinema all’aperto, incontri e un nuovo concorso cinematografico per giovani creativi. Ma anche ospiti vip, glamour, musica e cibo. Questa è la formula “all inclusive” che vedrà pulsare di energia e mood positivo i rinnovati spazi dello storico Forte nel cuore verde di Roma nord.

Forte Antenne, il programma dell'estate

«Vogliamo parlare di temi sociali con un tocco internazionale e una visione più globale» annuncia dalla California Isabella Weiss, direttrice artistica della prima edizione del Festival Cinema SECONDO noi, che si svolgerà all’interno di Cinema Forte!

“LGBT+, Green, Multiculturalismo, Storie di Donne, sono i temi che andremo a toccare, con ospiti e dibattiti. Dalla realtà del secondo municipio di Roma potremo viaggiare in tutto il mondo raccontando storie di uomini e, soprattutto, di donne speciali”. Attesi ospiti d’eccezione durante le premiazioni

“Cinema SECONDO noi vedrà in concorso cortometraggi a tema sociale ma anche sceneggiature originali”, aggiunge Marta Fantini, la curatrice dello spazio e del programma estivo di Forte Antenne. “Ringrazio il secondo municipio e il comune di Roma per il patrocinio, sarà una nuova avventura e sfida per questa affascinante location dal potenziale infinito”.

Il concorso cinematografico: montepremi 20mila euro

"L'anno scorso abbiamo riconsegnato uno spazio agibile alla cittadinanza, quest'anno apriamo un cinema gratuito nel cuore di Villa Ada con in palio un montepremi per concorrenti e creativi di oltre 20.000 euro. Questo è un segno importante dei nostri tempi e una vera soddisfazione per la nostra amministrazione" conclude la Presidente del Municipio Roma 2 Francesca Del Bello.

La nuova kermesse cinematografica quest'anno è dedicata a Monica Vitti, leggenda indiscussa del cinema italiano. La sua voce cosi' particolare, il suo sex appeal molto celebrale, il suo talento e la sua innata simpatia faranno per sempre parte del nostro patrimonio culturale. Il montepremi totale per l'intero concorso è superiore ai 20.000 euro. Da oggi sono aperte le iscrizioni al concorso! L'iscrizione è gratuita.

Qui potete registrare i vostri corti e le vostre sceneggiature originali per partecipare al concorso: https://filmfreeway.com/CinemaSECONDOnoi