Sabato super festa del giornalismo nell'hub culturale della Writers Factory

Super festa del giornalismo. Writers Factory, la Scuola delle Scritture Ursula Le Guin, festeggia con un Opening Party al Contemporary Cluster di via dei Barbieri 7, sabato 28 settembre alle 19, uno dei luoghi culturali di Roma, l'inizio delle attività dell'Anno Accademico 2019-2020.

La serata happening prevede rappresentazioni e spettacoli sotto le suggestive volte affrescate del secentesco Palazzo Cavallerini Lazzaroni, oggi galleria multidisciplinare e hub romano delle avanguardie artistiche contemporanee italiane e internazionali.

L'opening party di WF è un'occasione per incontrare docenti e partner dell'inedita e straordinaria Scuola patrocinata da Treccani, unica nel suo genere e con sede a Roma, cui partecipano i più celebri nomi della cultura italiana: dalla letteratura alla sceneggiatura, dal giornalismo al cinema e al teatro, al fumetto, alla musica.

L'appuntamento è anche un'opportunità per visitare la mostra “Archeopittura” in corso nella galleria, per esplorare le vaste sale e i sotterranei segreti dell'antico palazzo romano, per un drink al Mixology Bar e per respirare l'atmosfera serale e notturna di un format estetico e produttivo che incrocia la contemporaneità creativa in tutte le sue discipline e espressioni, arte, architettura, design, moda, musica.

Tra i docenti della scuola di scrittura: Edoardo Albinati, Lucia Annunziata, Ernesto Assante, Stefano Benni, Bianca Berlinguer, Stefano Bollani, Massimo Bray, Margherita Buy, Giorgio Cavazzano, Ascanio Celestini, Roberto D’Agostino, Marco Damilano, Steve Della Casa, Martina Dell’Ombra, @Dio, Donatella Di Pietrantonio, Niccolò Fabi, Peter Gomez, Lorenzo Hengeller, Giancarlo Leone, Vladimir Luxuria, Valerio Magrelli, Milo Manara, Gianfranco Manfredi, Riccardo Mannelli, Neri Marcorè, Melania Mazzucco, Laura Morante, Mario Morcellini, Michela Murgia, Antonio Padellaro, Romana Petri, Marina Rei, @Osho, Rosella Postorino, Rancore, David Riondino, Davide Rondoni, Stefano Senardi, Sergio Staino, Elena Stancanelli, Angelo Valori, Vauro, Sandro Veronesi, Dario Vergassola, Paolo Virzì.



