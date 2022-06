Estate al Maximo, al via la rassegna con 36 eventi speciali gratuiti al centro commerciale

"Estate al Maximo". Si chiama così la rassegna che prende il via domani, martedì 14 giugno, all’interno del centro commerciale, e che ha ottenuto il patrocinio del Municipio IX di Roma e del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense.

Trentasei appuntamenti che si susseguiranno dal martedì al venerdì fino al 12 agosto con l’obiettivo di offrire occasioni di intrattenimento qualificate, intercettando i gusti di giovani, giovanissimi e famiglie e rafforzando il ruolo del centro sul territorio. Ad inaugurare il programma, martedì 14 giugno, saranno gli allievi della scuola di canto Papasidero Dream Factory, che daranno vita a “Game of Clones”, una gara canora sulle orme della fortunata trasmissione televisiva “Tale e quale show”. Lo spettacolo sarà in scena ogni martedì, per tutta la durata della kermesse.

Il mercoledì dedicato alla musica live: special guest Nathalie

Il mercoledì sarà invece dedicato alla musica live e in particolare alle esibizioni di alcune band romane emergenti. Nella stessa serata è prevista anche la presenza di un artista riconosciuto che avrà il compito di “accompagnare” i giovani artisti nelle loro performance.

Mercoledì 15 giugno è il turno di Matteo Becucci, già vincitore nel 2009 della seconda edizione di XFactor. Il 22 giugno toccherà a Marco Ligabue, fratello dell’illustre Luciano. Mercoledì 29 giugno salirà sul palco Pierdavide Carone, terzo classificato nell’edizione 2010 di Amici e vincitore del premio della critica.

I mercoledì di luglio regaleranno delle sorprese che saranno svelate prossimamente, mentre il primo mercoledì di agosto vedrà protagonista Giacomo Voli fresco trionfatore di AllTogetherNow 2021. L’ultimo mercoledì dedicato ai live sarà quello del 10 agosto e sarà concluso dalle melodie di Nathalie, vincitrice della quarta edizione del talent show XFactor.

Il giovedì "Smile Show"

I giovedì saranno contrassegnati dagli “Smile Show”, con rappresentazioni di magia e abilità alternate a spettacoli di comici e imitatori. Tra questi ultimi Gianfranco Butinar con le sue imitazioni, in programma giovedì 16 giugno, e il duo Marco Passiglia e Enrico Seminara Colorado attesi il 21 luglio. Il 14 luglio sarà la volta del prestigiatore Davide Spada accompagnato dalla comicità di Ubaldo Pantani, già noto al grande pubblico per le imitazioni dei personaggi sportivi.

I venerdi di “Estate al Maximo” saranno dedicati al Piano Bar. Protagonisti saranno Raoul Sorrenti, già allievo nella scuola di Amici, David Pironaci, cantautore di grande talento, e il poliedrico Marcello Morini.



Tutti gli spettacoli si svolgeranno dalle ore 19,30 alle 22 nelle aree food presenti all’interno del Maximo Shopping Center. È possibile consultare il calendario completo degli eventi sul sito ufficiale del centro commerciale: www.maximoshoppingcenter.it