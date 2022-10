Roma, al via il convegno «Le biotecnologie in sanità: una roadmap per l'Italia»

Si terrà il 18 ottobre, a Roma, con il Patrocinio del Ministero della Salute e di Farmindustria, presso Palazzo Wedekind (Piazza Colonna, 366), dalle 10 alle 13 l’evento “Le biotecnologie in sanità: una roadmap per l'Italia”, promosso da Altems, Alta Scuola di Economia e Management, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con il contributo non condizionato di Argenx e in collaborazione con PPI- Public Policy Innovation.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta all’indirizzo https://www.youtube.com/channel/UCWG0-jSj--cOEA3vqKNoBYA/featured , sul cui canale è possibile vedere anche delle “pillole” realizzate da alcuni tra i principali relatori.

Il convegno

Il Convegno ha l’obiettivo di mostrare i benefici delle biotecnologie in termini di terapie e di sviluppo per l’intero Sistema Paese, individuare le aree di miglioramento specie in ambito normativo e accesso alle cure, incentivare il dibattito tra i rappresentanti delle istituzioni italiane per tracciare il percorso del prossimo decennio. "È importante rilanciare il ruolo dell'Italia nel mondo delle biotecnologie, un settore su cui possiamo e dobbiamo puntare anche e soprattutto sul piano europeo. Per questo ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha promosso questo evento - evidenzia il professor Americo Cicchetti, Direttore di ALTEMS - Vogliamo ascoltare gli interlocutori principali con l'obiettivo di riportare la giusta attenzione in un momento cruciale per le istituzioni e per il nostro sistema economico e sociale. Qualche anno fa dicevamo che la capacità di innovare dipendeva dalla sinergia di tre elementi: la ricerca accademica con il networking tra gli IRCCS, la volontà di investire dell'industria e un quadro regolatorio chiaro fornito dalle istituzioni. Su questi tre aspetti l'Italia ha caratteristiche peculiari ma è necessario attirare e riavviare gli investimenti, e avere regole certe. Parlare di questo modello insieme ai partner è un buon punto di partenza".

“Oltre 200 farmaci biotecnologici innovativi a disposizione con più di 325 milioni di pazienti che hanno potuto beneficiarne. Sono i risultati ottenuti in questi 30 anni dall’immissione in commercio del primo farmaco biotecnologico. Il settore biofarmaceutico in Italia è un driver di crescita fondamentale, solido e in continua espansione. E il nostro Paese può cogliere queste opportunità di sviluppo per recuperare il gap accumulato dall’Europa rispetto a Usa e Cina nell’innovazione. Può contare su una filiera farmaceutica coesa e competitiva a livello globale e su una stretta collaborazione del network pubblico-privato. Ma occorre un deciso scatto in avanti nella governance, nell’accesso rapido e omogeneo a tutti i farmaci e vaccini e nell’adeguamento del quadro normativo con l’emanazione dei decreti attuativi al Regolamento europeo sui clinical trials. Solo così l’Italia potrà essere competitiva e in grado di attrarre investimenti crescenti”, commenta Marcello Cattani, Presidente di Farmindustria.

Le nuove opportunità

Le scienze per la vita sono al centro dell’attuale rivoluzione industriale. Basti pensare alle nuove opportunità di cura che arrivano dai farmaci innovativi, dai farmaci orfani, dalle terapie avanzate e geniche, le terapie cellulari, l’editing genetico e i nuovi sistemi di diagnosi predittiva oggi integrati con l’Intelligenza Artificiale. Non solo: le nuove biotecnologie permettono già oggi un approccio alle cure personalizzato e a vantaggio di tutti, dai pazienti oncologici ai malati rari.

"Negli ultimi anni i farmaci biotecnologici hanno saputo dare risposte importanti ai bisogni dei pazienti, contribuendo in alcuni casi a curare definitivamente patologie rare grazie a terapie geniche innovative - conferma Annarita Egidi, Componente Consiglio di Presidenza Federchimica Assobiotech e General Manager Takeda Italia - Le malattie rare riguardano centinaia di migliaia di cittadini, ma ogni patologia è diversa, ognuna ha esigenze diverse, ognuna ha impatto su un numero relativamente piccolo di persone e di famiglie. Oggi si stima che, su circa 8.000 patologie, solo 300 abbiano una terapia approvata. Per questo motivo è fondamentale essere rapidi, incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore biotech per produrre soluzioni terapeutiche efficaci per molte altre malattie rare dove la cura è ancora lontana".

Il biotech rappresenta oggi il motore della ricerca nel settore farmaceutico, e viceversa il settore farmaceutico rappresenta uno degli ambiti dove l’innovazione si esprime alla sua massima potenza. Fra gli 11 potenziali blockbuster (farmaci che rendono almeno 1 miliardo di dollari l’anno) circa la metà sono farmaci biologici, come ad esempio gli anticorpi monoclonali.

Tra questi, “argenx è un esempio positivo di azienda nel settore dell’immunologia fondata in Europa e diventata globale. La nostra filosofia è che la collaborazione è la chiave del successo, centrale nell’azione di argenx. È infatti grazie al lavoro di équipe e alla collaborazione con i principali centri di ricerca - numerosi anche in Italia - sottolinea Silvia Chiroli, CM di argenx - nel contesto del Programma di Innovazione in Immunologia, che siamo riusciti a tradurre un’importante scoperta scientifica in un'innovativa opzione terapeutica per una grave malattia autoimmune rara e a renderla disponibile per pazienti di Stati Uniti, Giappone ed Europa”.

Biotech, i dati

I farmaci biotech oggi rappresentano il 40% del totale degli studi clinici in Italia (fonte Aifa) e il 45% (Fonte Citeline 2022) della pipeline di ricerca a livello globale. Una quota destinata a crescere ancora nei prossimi anni, con terapie sempre più personalizzate. Secondo dati Statista il biotech pesa oggi per il 31% sul totale del fatturato globale delle imprese farmaceutiche (1.100 miliardi di dollari), che diventerà il 34% nel 2026 (1.400 miliardi). Solo quattro anni fa, nel 2018, pesava per il 26% su un valore complessivo di 900 miliardi di dollari.

L’Italia è oggi tra i principali poli farmaceutici al mondo, con 34,3 miliardi di valore della produzione nel 2020. Attualmente i più presenti sul mercato italiano sono i medicinali privi di brevetto e i biosimilari, il cui consumo è superiore alla media europea. Considerando il totale delle imprese, tuttavia, circa tre quarti del fatturato biotech totale è prodotto dal settore della salute e ben il 90% degli investimenti totali in R&S biotech in Italia riguarda il comparto sanitario.

Le imprese che operano nel settore delle biotecnologie applicate alla salute sono infatti 344, la metà delle aziende biotech italiane, una percentuale che arriva al 58% se consideriamo le realtà dedicate esclusivamente alla R&S biotech, le quali impegnano il 75% dei propri costi totali di ricerca in attività di questo tipo. Lo evidenzia il rapporto BioInItaly 2022 di Enea e Assobiotec, che traccia una crescita nel numero di imprese biotech: 790 aziende censite nel 2021. Il fatturato complessivo di queste aziende che operano nel comparto salute continua a crescere incessantemente da anni: fra il 2014 e il 2020 si è registrata infatti una crescita del 158% fra le imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano. Nel 2021 il fatturato del settore biotech-salute ha toccato quota 7,5 miliardi di euro, rappresentando l’ambito più redditizio di tutto il mercato.

Gli ospiti

Alla Tavola Rotonda dell’evento, moderato da Marco Frittella, direttore di RAI Libri, parteciperanno Giorgio Palù – Presidente AIFA, Giovanni Leonardi, Segretario generale Ministero della Salute, Andrea Grignolio - Docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Vita-Salute S.Raffaele di Milano, Ricercatore CNR, Carlo Ferro – Presidente Agenzia ICE, Graziano Seghezzi - Managing Partner Sofinnova Partners, Marco Baccanti - Direttore Generale Enea Tech Biomedical, Marcello Cattani - Presidente Farmindustria, Annarita Egidi – Componente Consiglio di Presidenza Federchimica Assobiotech, AD di AbbVieItalia, Renato Mantegazza - Direttore Dipartimento Ricerca e Sviluppo Clinico, Istituto neurologico Besta, Silvia Chiroli – CM argenx, Vera Pesaro – VicePresidente UNIAMO, Leonardo Giagnoni - AD Italian Angels for Growth.