A Villa Ada torna «Roma Incontra il Mondo»: nel 2021 è «La musica che cura»

«Nulla si sa, tutto si immagina»: l’anno scorso era questa frase del poeta portoghese Fernando Pessoa, amata da Federico Fellini, lo slogan di Roma Incontra il Mondo, storica rassegna che riunisce a Villa Ada musicisti e band di mezzo mondo e che, vale la pena di sottolinearlo, conferma per l'ennesima volta il grande valore offerto dai mix e dagli incroci di differenti culture. Stavolta il festival ha un nome più lungo che raccoglie anche il suo slogan: si chiama Roma Incontra il Mondo - La musica che cura e s’ispira a Euterpe, “Colei che porta Gioia”, la musa della Musica dell’antica Grecia, attraverso il cui intervento vengano liberate l'ispirazione dei musicisti e l'impegno dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, grazie a quel rito collettivo che è la magia dello spettacolo musicale dal vivo.

APPROFONDIMENTI MUSICA Roma, i concerti dell'estate a Villa Ada IL FENOMENO Musica d'autore e dischi d'epoca, con Max Gazzè e... LA STAGIONE Concerti nei chiostri e nelle masserie, tra ulivi e pomodori, la... SPETTACOLI Alessandra Amoroso torna live: «Ho ritrovato me stessa, spero...

E qualcosa di magico, alla faccia di chi non ci crede, c'è da un bel pezzo nella location del festival: molti anni fa scoprimmo che nel tragitto dall’ingresso in via di Ponte Salario 28 alla penisola sul laghetto del parco dove si svolgono i concerti, se camminando ci si tiene sulla sinistra e si sfiora di un paio di metri il grande bosco che sovrasta la valle, nel buio brillano le lucciole, ritenute da lungo tempo desaparecide in città. Chi di voi le ha mai viste intuisce che la riapparizione del loro straordinario luccichio tra le foglie della Villa Ada notturna era una sorta di piccolo miracolo, che a ogni stagione si ripete e che, inutile negarlo, è segno di fortuna.

In questa ventisettesima edizione, nell'anno della pandemia, ci sarà di tutto, come succede da più di un quarto di secolo, e anche se la programmazione per forza di cose è ancora in perfezionamento e nonostante gli appuntamenti fissati siano ancora pochi, troverete dal rock al reggae, dalla canzone d'autore all'hip hop, dalla fusion al jazz, scegliete voi. Premesso che se volete i dettagli li troverete sul sito www.villaada.org o su www.facebook.com/VillaAda.Fest, e, ripromettendoci di aggiornare tutto man mano che si va avanti, passiamo subito ai primi protagonisti.

L'apertura è per giovedì 24 giugno con Spaghetti Unplugged: il format punto di riferimento della musica indipendente italiana si trasforma in un piccolo festival e vede sul palco l'attrice e cantautrice Margherita Vicario con il suo nuovo album Bingo. Nella serata sono poi in scena William Mezzanotte, in arte Nayt, ventisei anni, astro nascente del rap made in Italy, Esseho, nome d’arte di Matteo Montalesi, annata 1997, autore e polistrumentista romano (ha esordito con il singolo Bambi che ha registrato oltre due milioni di streaming), Chiamamifaro, Davide Amati, Emsaisi, Nuvolari, Trage.

Martedì 6 luglio Vasco Brondi presenta Paesaggio dopo la Battaglia (2021), il primo album realizzato dopo la conclusione del suo lungo progetto artistico alla testa della band Le Luci Della Centrale Elettrica: è un disco intenso, fatto di racconti per voce e cori, per orchestra e sintetizzatori, dieci brani incisi fra tra Ferrara, Milano e New York, che raccontano la nuova visione del cantautore tra battaglie intime e universali, percorsi di crescita e di ricerca, attraversando territori di perdite e conquiste. «Alla fine è arrivato davvero questo momento, e da oggi il disco è vostro - dice il musicista. - Mi sembra sempre un miracolo vedere le cose immaginate che diventano reali, e in effetti nel mezzo c’è sempre un bel delirio. C’è un verso nella prima canzone del disco che è stato il mio mantra durante la scrittura: “siamo qui per rivelarci e non per nasconderci”. E’ quello che ho cercato di fare, guardarmi dentro e attorno e seguire sempre la mia strada, quella che nessuno mi indicava .Buon ascolto! Vi abbraccio!»

Venerdì 23 luglio arriva Iosonouncane, pseudonimo di Jacopo Incani (sardo di Buggerru, annata 1983), cantautore, produttore discografico e compositore. A sei anni di distanza dal precedente Die, il suo secondo lavoro discografico (era l’avventura di due amanti, un uomo che si trova in mezzo al mare e ha paura di morire e una donna che guarda dalla terraferma gli ultimi scoppi di burrasca temendo di non rivederlo più), adesso Iosonouncane propone un nuovo album che potremmo etichettare come monumentale a base di elettronica, psichedelia, echi del Maghreb e reminiscenze jazz, e che lo consacra uno dei più coraggiosi e innovativi interpreti della scena indipendente nazionale. Intitolato Ira, composto per sette musicisti e uscito due settimane fa, è scritto in una lingua che mescola inglese, francese, arabo, spagnolo, tedesco e italiano, un idioma momentaneo, confuso e pieno di errori. E’ quello della migrazione, di chi marcia per terre e varca il mare alla ricerca della liberazione. Il disco dura ben 108 minuti e l’autore spiega che «la lunghezza e la complessità dell'album sono un gesto politico, una metafora delle drammatiche migrazioni contemporanee».

Il 30 luglio arriva Shabaka Hutchings, musicista black che ha una bella storia: nato a Londra, spostato a Birmingham quando aveva due anni e cresciuto da quando ne aveva sei alle isole Barbados, patria dei genitori, a nove anni suonava il clarinetto e cantava i brani hip hop di Nas, Notorious BIG e Tupac, sui ritmi del locale festival Crop Over. E’ tornato in Inghiterra per studiare sax e clarinetto in conservatorio, si è iscritto a un laboratorio blues guidato dal bassista Gary Crosby, dalla vocalist e insegnante Janine Irons e dal trombettista di New Orleans Abram Wilson, si è innamorato del jazz e ha messo su la band dei Sons of Kemet, i figli di Kemet, dove Kemet, cioè “terra nera”, è il nome dell’antico Egitto e viene dal fango depositato ogni anno dalle inondazioni del Nilo. Il sassofonista, compositore, filosofo e scrittore adesso è in tour per presentare il nuovo album Black To The Future, con i batteristi Tom Skinner e Eddie Hick, la tuba di Theon Cross e i suoi strumenti a ance. E’ un disco politicamente toccante, che mescola jazz, rock, folk caraibico e musica africana, e inizia e finisce con potenti dichiarazioni liriche e musicali di rabbia e frustrazione espresse sulla scia della morte di George Floyd e delle successive proteste del movimento Black Lives Matter. Il cd scorre attraverso percorsi sempre più profondi e interiori, cercando cosmologie dimenticate e nuove vie dell'esistenza. Shabaka spiega che «è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione: raffigura il movimento della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power». Insomma, un lavoro tosto, come si usava una volta.

Domenica 8 agosto salgono sul palco i Kokoroko, il collettivo afrobeat composto da otto giovani musicisti inglesi e guidato dalla trombettista Sheila Maurice-Grey, con una sezione di ftati tutta al femminile (al suo fianco la sassofonista Cassie Kinoshi e la trombonista Richie Seivwright), il tastierista Yohan Kebede, il chitarrista Tobi Adenaike, il batterista Ayo Salawu, il percussionista Onome Ighamre Edgeworth e il bassista Mutale Chashi. E’ una formazione trascinante, aggressiva e piena di energia, abituata a esibirsi sia nelle strade (dove grazie ai fiati riesce a farsi subito largo in mezzo alla folle) che nei festival, e dopo aver suonato nella celebre Royal Albert Hall di Londra nel 2020 è pronta per un’estate tutta in tour internazionale.

Per ora il cartellone di Villa Ada 2021 è tutto qui, e il suo obiettivo, liberare le energie dello spettacolo dal vivo nel segno della condivisione, procede spedito. Ci risentiamo presto, mentre sono in via di realizzazione le adesoni di altri artisti e band. Nel frattempo buona musica e buone lucciole a tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA