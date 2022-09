Roma, al Club Magico le star della magia per una notte tra prodigi, stupore e social

Al Club Magico Roma le star della magia per una notte tra prodigi, stupore e social con il "Battesimo della Bacchetta Magica". Dal mondo della fantasia a quello della magia. Da Mago Merlino a Harry Potter il fascino di prodigi e misteri non ha età ed è per questo che il Club Magico Roma ha pensato di aprire oggi le sue porte a grandi e piccini con un evento, ad ingresso gratuito, dedicato a tutti coloro che sognano ad occhi aperti.

Il "Battesimo della bacchetta magica" oggi in via Tiburno

Valorizzare il pensiero creativo può aiutare in tante situazioni della vita ed è per questo che stimolarlo in età infantile può rivelarsi un prezioso insegnamento per il futuro. Su questo concetto si basa il mondo della magia. E per sottolineare l’importanza di questo messaggio arriva il “Battesimo della Bacchetta Magica” grazie al Club Magico Roma "Lamberto Desideri", che inaugura la nuova stagione con un open day presso il teatro "Spazio Tiburno" in via Tiburno.

Lo strumento magico attraverso il quale i personaggi dei film, delle favole o dei cartoon, mostrano i loro poteri ovviamente nella realtà non compie nessun incantesimo e infatti i professionisti delle arti magiche lo considerano semplicemente una sorta di simbolo per tutti i bravissimi prestigiatori ed illusionisti che, attraverso lo studio, l’esercizio e l’abilità, riescono con destrezza a salire su un palco e far sparire oggetti, carte, corde oppure indovinare a distanza pensieri di varia natura.

Alcuni dei protagonisti della scuola più antica d’Italia, appunto il Club Magico Italiano, saranno presenti, a partire dalle 18.00, nella sede romana per far sognare con le proprie performance, ma soprattutto per insegnare l'arte magica da sempre in grado di aiutare bambini e ragazzi a sviluppare la propria autostima, superare la timidezza, scoprire il proprio talento ed acquisire la consapevolezza del fatto che in ognuno di noi ci sono poteri speciali.

Tra gli ospiti speciali anche star del web

Tra gli ospiti della giornata: Andrea Paris, vincitore del talent televisivo "Tu si Que Vales", Luca Bono, il primo campione italiano di magia, Ottavio Belli, illusionista di fama internazionale, Raffaello Corti, lanciatissimo mago comico della tv e del social Tik Tok, Matteo Fraziano, il celebre giovane mago del cubo di Rubik e tanti altri. Regia degli spettacoli della serata: Davide Spada. Presente il presidente Riccardo Bramati, che farà gli onori di casa. A coloro che avranno voglia di imparare o cimentarsi in qualche prodigio sarà, quindi, concesso il “Battesimo della Bacchetta Magica”, una certificazione insolita, originale, che potrà dare l’avvio ad una passione vera e propria nell’affascinante e coloratissimo regno della magia.

