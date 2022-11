Roma, a Ostiense la rassegna di cinema catalano: proiezione di cortometraggi e incontro con i registi

Un appuntamento gratuito per tutti gli appassionati di cinema venerdì 25 novembre al Caffé letterario (Metro Piramide, Roma Ostiense). Dalle 17:30 alle 19:30 si terrà la prima "Rassegna di Cinema catalano" con l'incontro di tre giovani registi catalani (organizzato dall'associazione Catalans a Roma) che presenteranno 4 cortometraggi, tutti selezionati o premiati da premi internazionali di alto livello. Condurrà l'evento Alessia Rotondo, sceneggiatrice del film "La Timidezza delle Chiome", al cinema in questi giorni.

I cortometraggi presentati

I cortometraggi che saranno presentati affrontano temi diversi e permettono di fare un viaggio nell'attualità della Spagna e della Catalogna di oggi: le ferite storiche della guerra civile, la violenza sulle donne e la questione lgbt+ sono i temi al centro dei lavori presentati.

La Tardor de la Historia (regia Marcel Buisan) A Barcellona nel 1992 uno studioso di storia incontra un uomo misterioso che, dopo la guerra civile spagnola è stato testimone di uno degli episodi storici più oscuri della dittatura franchista. Molto presto questo incontro diventa uno scambio di ricordi su quel 1940, "l'autunno della storia". Il corto è stato in concorso al "LA Shorts Fest" (Los Angeles Shorts film international festival) considerato l'anticamera degli Oscar.

Elsa (regia di Albert Carbò) che racconta la battaglia e il coraggio di una bambina "apparentemente diversa" per essere libera e accettata come tutte le altre.

Fils Trencats (regia di Josep Oller) ha per protagonista una donna sola che fugge dalla violenza domestica di suo figlio. Tutto cambia quando compare Haru, un cagnolino che le porta i ricordi del passato.

La Tristeta (regia di Joaquim Sicart) Teresa e Maria vivono in segreto una relazione proibita in un piccolo paese di montagna, nel 1950. Senza trovare alcun senso per il futuro, Teresa decide di mettere fine alla propria vita, ma non prima di lasciare un "testamento" per Maria.

L'associazione

L'evento organizzato dall'Associazione dei catalani di Roma è rivolto in generale ai professionisti del mondo del cinema e a tutti i cinefili di Roma, in particolare, a un pubblico italo-catalano. Si svolgerà in entrambe le lingue, è gratuito e per partecipare occorre prenotare mandando una mail a catalansaroma@gmail.com. Evento Facebook

