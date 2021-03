La Casina di Raffaello compie 15 anni: da lunedì al 28 marzo giochi e letture online per i bambini

La Casina di Raffaello a Villa Borghese compie 15 anni e, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia, ha organizzato un programma per festeggiare l'anniversario dello Spazio arte e creatività gestito da Roma Capitale in collaborazione con Zetema, dove si sono susseguite negli anni una serie di attività ludico-didattiche per i bambini e le famiglie. Un impegno che è continuato anche durante il lockdown, sperimentando forme e modalità nuove di fare attività didattica. La Casina di Raffaello ha invitato tutti i «compagni di strada» di questo periodo di attività a trasmettere i loro messaggi di auguri con un contributo a scelta. È stato così realizzato un programma dei festeggiamenti che ha come tema Il Libro / La Lettura declinato in tre momenti: Il Gioco (8-14 marzo), Gli animali (15-21 marzo), Il Giardino (22-28 marzo). Per tre settimane, ogni giorno le pagine Facebook della Casina verranno animate da post, video, ricordi, tutorial e approfondimenti. Accanto al programma digitale, ogni martedì e giovedì pomeriggio continueranno a svolgersi, a cura delle educatrici di Casina, anche i laboratori in presenza gratuiti dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni.

