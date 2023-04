Roma, in Campidoglio conferiti i riconoscimenti del "Premio Eccellenze Art D’Or": tutti i nomi dei premiati

Venerdì 14 aprile si è tenuta nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio la III Edizione del “Premio Eccellenze Art D’Or” intitolata: “Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l'Internazionalizzazione del Made in Italy”.

I premiati, illustri esponenti provenienti da diversi settori, impegnati per l’internazionalizzazione del Made in Italy sono stati per la sezione Giornalismo Amedeo Goria, con il Premio consegnato da Gisella Peana; per la Moda e il Design Vincenzo Merli, Brand Manager della Maison Egon von Fürstenberg, premiato dalla Principessa Fabrizia Dentice Di Frasso; per il Cinema Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria, fondatori del “Starlight International Cinema Award” premiati dall'attrice Ottavia Fusco; per il Sociale la Principessa Soraya Malek d'Afghanistan premiata da Maria Rosaria Montiroli, Amministratore Delegato della Revlon e Vice Presidente dello storico Canova Club; per la Danza Elisa Barucchieri, coreografa, danzatrice e attrice premiata da Vincenzo Bocciarelli, attore, scrittore e produttore; per l’Imprenditoria Benedetta Paravia premiata da Francesca Romana Grippaudo; per le Professioni Moda Raffaele Squillace, Gianpaolo Piccini e Antonella Polini, dell’Agenzia Internazionale “Background Model Management” premiati dall’attrice, presentatrice e modella Antonella Salvucci; per la Promozione della Moda all'Estero Ewa Bardadin, responsabile scambi Istituto della Cultura di Varsavia, premiata dal Vice Presidente Spazio Art D’Or Gianpiero Cozza; per l’Arte l’Architetto Isabella Altamura, premiata da Gina Di Cosola, Dirigente Regione Puglia; per il Turismo Mariangela De Biase, imprenditrice turistica, premiata da Maher Belkaid, CEO dell'Agenzia Internazionale di Turismo "Visit Tunisia"; per la Musica Cinzia Tedesco, cantante e compositrice jazz, premiata da Regina Schrecker.

Un Premio speciale è stato consegnato dal Presidente dell’ANAS (Associazione Nazionale Azione Sociale) Luigi Favia a S.E. Otabek Akbarov, Ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, per la sua grande prodigalità e impegno per lo sviluppo culturale ed economico del suo Paese frutto di molteplici progetti e scambi bilaterali con l’Italia; alla Fashion Designer Regina Schrecker, Premio alla carriera dall’Assessore capitolino ai grandi eventi, moda, turismo e sport Alessandro Onorato; al famoso Hair Stylist Sergio Valente, che ha reso con le sue acconciature ancora più belle le donne più famose italiane e del mondo, premiato da Marina Corazziari.

A tutti i premiati è stata consegnata una scultura realizzata dalla creatrice di gioielli Marina Corazziari, Presidente di Spazio Art d' Or, Galleria multimediale del Made in Italy, ed ideatrice del Premio.

Durante l’evento hanno sfilato le modelle con gli abiti iconici di Egon von Fürstenberg e i gioielli di Marina Corazziari. L'attrice Ottavia Fusco, madrina e premiata delle scorse edizioni, moglie del celebre regista Pasquale Squitieri, ha letto ed interpretato una fiaba dedicata alla bellezza.

Sono intervenuti a presenziare l’evento la Presidente Nazionale dell’ITWIIN la Prof.ssa Francesca Romana Grippaudo, il Presidente dell’ANAS il Dott. Luigi Favia, la Dott.ssa Gina Di Cosola per la Regione Puglia, la Principessa Fabrizia Dentice Di Frasso, il Dott. Carlo Saponaro, Referente FEDERMODA, l’Onorevole Fabrizio Santori e la Madrina dell’evento l’attrice Antonella Salvucci.

L’evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia, dall'ANAS (Associazione Nazionale Azione Sociale), da ASSOCASTELLI, dall' ITWIIN (Associazione Donne Scienziate ed Inventrici), dal CNA Confartigianato e da FEDERMODA.

La cerimonia di premiazione è stata presentata da Gabriela Angelica Rostani, esperta di cerimoniale e galateo del gioiello.

L’evento è stato organizzato da Spazio Art D’Or e da Gisella Peana che ha curato anche l’ufficio stampa. Il coordinamento da Gianpiero Cozza e la grafica dell’architetto Guido Corazziari. Fotografo ufficiale della manifestazione Mario Giannini.

Un parterre d’eccezione ha gremito la storica Sala della Protomoteca, tra gli invitati la Principessa Conny Caracciolo, la Nobildonna Laura Favales Savignano, l’imprenditrice Laura Azzali, l’attore Max Delgado e molti altri. Un pubblico di quasi 300 ospiti ha consacrato il successo di questa III Edizione.