Roma Bar Show: beverage e mixology conquistano la Capitale

Ci sarà anche la finale della prima edizione dei Roma Bar Show Awards – novità di quest’anno – nel programma della terza edizione di Roma Bar Show, che il 29 e il 30 maggio, si terrà nella Capitale, appunto, a Palazzo dei Congressi. Sotto i riflettori, l’industria del beverage e il mondo della mixology, indagati e illustrati attraverso due giorni di esperienze, masterclass, seminari, talk, degustazioni, e, appunto, il premio – le iscrizioni sono aperte fino al 19 maggio - nato per valorizzare l’eccellenza italiana nell’industria dei bar.

Primo e unico appuntamento italiano del settore, il Roma Bar Show è articolato in più sezioni e “focus”. Piazza Italia è l’aerea espositiva interamente dedicata al nostro Paese, con la sua storica Spirit Industry che ha conquistato i mercati di tutto il mondo. Largo allora a firme storiche ma anche a nuovi nomi del comparto. Poi, Mexican Village, appuntamenti con i brand nelle tasting room, un’area dedicata alla mondo del caffè con il Coffee Village, un’ampia offerta di food, l’Educational Program, che vedrà ospiti internazionali affrontare tematiche di attualità nella bar industry. E la RBS Academy by Perrier interamente dedicata ai bar e ai loro progetti, da Paradiso ed Essentia di Barcellona al Line di Atene, dal Gibson di Berlino al Limantour di Città del Messico, dal Maybe Sammy di Sidney a SG Club di Tokyo.

Da quest’anno la manifestazione è patrocinata dall’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. «Il progetto è importante perché rientra nel Made in Italy, tocca vari settori, soprattutto quello dell'ospitalità, e ci rappresenta nel mondo - spiega l'assessore Alessandro Onorato - Dobbiamo sostenere questa manifestazione perché i grandi eventi generano economia e posti di lavoro, ma soprattutto aiutano a dare un'immagine nuova a Roma. È importante anche perché è un evento che alza la qualità del bere, responsabile e sostenibile».

Tra i partner della rassegna, Atac: i possessori di Metrbus Card potranno accedere con una riduzione del biglietto.

«Il Roma Bar Show - commenta Andrea Fofi, uno dei soci fondatori insieme a Giuseppe Gallo, Fabio Bacchi e Jerry Thomas Project - è diventato leader non solo nell’ambito della bar industry, ma anche nella formazione di settore, con masterclass di alto livello che attirano protagonisti di calibro mondiale, tra aziende e barman, e ponendosi quale apripista di segmenti e tematiche di interesse sociale trasversale, come l’inclusione e la sostenibilità».

Tanti i protagonisti, da Julie Reiner, mixologist e bar owner conosciuta per il suo contributo nell’innovazione della miscelazione in USA, nonché giudice della serie Netflix “Drink Masters”, a Simon Ford di Ford Gin, Shingo Gokan, mixologist e bar owner giapponese di diverse realtà tra New York e Shangai. Ancora, i ragazzi del Maybe Sammy di Sidney premiati come “Best International Bar Team Award”. E Giacomo Giannotti e Margarita Sader del Paradiso “Best Bar Award 2022” accompagnati da Martin Hudak e Stefano Catino. Senza dimenticare Monica Berg, Alex Frezza e Lydia Soedadi, nonché, per l’Agave Spirit, Ivan Saldagna, Stefano Francavilla, Esteban Morales, Jesse Este, Sophie Decobecq e tanti altri.

La finale italiana di World Class, si terrà il 30 maggio, mentre la finale mondiale del contest Art of Italicus inaugurerà la manifestazione, con un pre-opening party il 28 maggio.